Jesus del Cerro, regizor VLAD, lansează cartea „Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume”

Jesus del Cerro, regizorul serialului VLAD, a schimbat camera de filmat cu…tastatura laptopului. Acesta a trecut în ipostaza de scriitor și a lansat recent cartea Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume, în cadrul unui eveniment unde i-au fost alături și colegii săi din echipa serialului VLAD.

Olimpia Melinte și Anghel Damian au vorbit publicului prezent la eveniment despre carte și despre experiența de a lucra alături de Jesus.

Jesus del Cerro: "Mă bucur că la eveniment am avut alături prieteni, colegi din echipa VLAD, jurnaliști și bloggeri care au venit cu o energie bună și au creat o atmosferă caldă, făcând ziua lansării cu atât mai frumoasă. Sunt recunoscător că am avut atât de mulți oameni lângă mine, care m-au susținut în acest proiect, precum Anghel Damian și Olimpia Melinte, care au vorbit despre carte într-un fel care mă bucură și măgulește, mai ales că Olimpia a fost prima persoană din România care a citit cartea, în original, în spaniolă. Anghel, la rândul său, m-a ajutat cu publicarea cărții, iar Dragos Bucur a scris prologul cărții. Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume este un soi de jurnal, iar tot ceea ce găsiți între paginile cărții sunt întâmplări din viața mea. Filme, călătorii în locuri precum Puerto Rico, Los Angeles, Paris, festivaluri precum Cannes, munca alături de actori de la Hollywood, filmele și proiectele din România, celebrul maraton de la New York. Povestesc și despre zilele fericite, dar și despre momentele grele. Deschid, pentru cititor, o fereastră spre inima mea, în speranța că aceștia se vor regăsi în experiențele mele și că, de ce nu, se vor simți inspirați și motivați de această lectură. "

Olimpia Melinte: "Am scris o carte, asta îmi spunea cu doi ani în urmă Jesus. Ca și cum a gătit o tortilla sau a fost la o plimbare în parc. M-a rugat să o citesc și n-am putut să o las din mână! Este emoționantă, pozitivă, tristă și amuzantă în același timp și are un mare atuu: te îndeamnă să visezi și să-ți transformi dorințele în realitate așa cum o face si autorul ei, regizorul Jesus del Cerro. Dacă aveți chef să călătoriți prin lume, să aflați secretele din spatele camerelor de filmat și să descoperiți un călător ce pornește prin lume cu o valiză plină de idei și năzuințe, vă recomand Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume."

Anghel Damian: „Jesus del Cerro ne invită să îl cunoaștem și, totodată, să vedem dedesubturile vieții de regizor în România și multe alte locuri din lume. Cartea este cea mai motivațională carte care nu își propune să fie motivațională, pe care am citit-o. E o lectură plină de umor, dragoste și pasiune, o oglindă fidelă a sufletului jesuscian. Mă bucur enorm că am fost alături de el la lansarea din România și sper ca povestea asta să circule cât mai mult și, de ce nu, să se și ecranizeze. Vamos!”





