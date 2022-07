Matthew Luhn – Star Speaker Conferința Globală IAA “Creativity4Better” 2022

Către toți cei pasionați de industria de MarCom, aplauze pentru Star Speaker - Matthew Luhn, fost Lead Storyteller și Animator la Pixar Studios, prezentat cu mândrie de către MedLife!

Conferința globală IAA „Creativity4Better” revine cu prezență fizică la București, pe 3 noiembrie 2022, cu o temă centrală zilelor noastre: „Back To The Human Touch in Communication”!

Unul dintre cei mai buni storytelleri din lume, Matthew Luhn este speakerul-vedetă al conferinței Creativity4Better. Matthew, fost Lead Storyteller și Animator la Pixar Studios, are o experiență fabuloasă în storytelling. Meritele sale includ cele mai frumoase amintiri din copilăria noastră, cum ar fi: Seria Toy Story, Monsters Inc., Finding Nemo, Cars, Ratatouille și alte filme în curs de producție.

Cu peste 20 de ani de experiență în crearea și dezvoltarea a zeci de filme, emisiuni TV și jocuri video, la Pixar, The Simpsons, ILM și alte studiouri, Matthew Luhn știe de ce este nevoie pentru a crea povești memorabile cu personaje perene, prin creativitate. O poveste bine creată va rămâne întotdeauna întipărită în minte, iar un personaj bine construit va fi întotdeauna acea „voce” distinctivă a poveștii sau a brandului.

Aria de expertiză a lui Matthew s-a extins de-a lungul anilor, lucrând alături de companii Fortune 500, antreprenori și alți profesioniști. Experiența sa în storytelling l-a ajutat să aducă interacțiunea umană în lumea businessului. Bazându-se pe această expertiză, Matthew ne va arăta cum să construim branduri mai puternice cu o strategie de comunicare bună, creând o punte între branduri și inimile consumatorilor, prin emoții autentice.

De fapt… ce este un brand fără o poveste bună?

Vă invităm pe 3 noiembrie, la Conferința Globală IAA, să vă bucurați, ascultându-l pe Matthew Luhn, pe scena noastră, în persoană

Această experiență este posibilă cu implicarea MedLife.

“Credem că poveștile vindecă și că cei care spun povești fac din lumea noastră una mai bună, mai sănătoasă. Din acest motiv am devenit parteneri ai IAA Global Conference, de câțiva ani deja, și suntem foarte încântați de ediția din acest an, în care vom avea ocazia să îl cunoaștem pe Matthew Luhn și să ne inspirăm din bogata lui experiență în storytelling”, a declarat Mirela Dogaru, Director Comercial, MedLife Group.

Dorim să mulțumim Ministerului Culturii din România și partenerilor evenimentului nostru:





Pentru mai multe detalii, vizitați www.iaaglobal.org/creativity4better

Despre IAA România

IAA România este cea mai mare și reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing, comunicare și media, un parteneriat strategic unic, care reprezintă interesele a peste 110 de companii active în industrie: clienți, agenții de publicitate și media și instituții media. Obiectivul IAA este de a transforma România într-un hub creativ global, devenind astfel busola industriei de marketing și comunicare.

IAA România este afiliată IAA Global cu sediul în New York și sucursale în peste 56 de țări. Pentru activitatea sa la cele mai înalte standarde de excelență, IAA România a primit premiul Global IAA Inspire de trei ori - pentru cea mai activă și creativă asociație afiliată din lume.