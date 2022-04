Miracol! Un soldat ucrainean a mers două zile prin pădure cu un glonț în inimă - FOTO

Viața bate filmul în cazul unui militar ucrainean care a fost împușcat în inimă. Vladimir Gordienko, un soldat în vârstă de 20 de ani, a încercat să se salveze, mergând două zile prin pădure. Când a fost recuperat de armata ucraineană şi transportat la spital, medicii au avut un şoc: tânărul soldat avea un glonţ în inimă.

Soldatul ucrainean a supraviețuit cu un glonț în inimă

Tânărul a luptat ca voluntar, iar în martie a fost capturat de ruși într-un sat din regiunea Kiev, alături de alți doi colegi. După mai multe interogatorii, li s-a spus că sunt liberi să plece, dar rușii au deschis focul mitralierelor asupra lor de cum au încercat să se urce în mașină, potrivit Unian.

Vladimir a fost lovit de un glonț în inimă, iar apoi a mers două zile prin pădure, către Jitomyr, de unde a fost evacuat. Tânărul a fost recuperat de armata ucraineană şi transportat la un spital din Kiev.



Ukrainian and Belarusian doctors performed a very difficult operation - they took out a bullet stuck in the heart of a Ukrainian serviceman. Among them is the Belarusian doctor Maksim Paulouski who works in Kyiv, #Ukraine pic.twitter.com/lLrkFMlqQd