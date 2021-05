New Media Alley, un show spectaculos al artelor vizuale, la Romanian Creative Week

Prima ediție a Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești și primul mare eveniment cu public organizat în 2021 la Iași, care se va desfășura între 2 și 6 iunie, va oferi un spectacol inedit dedicat artelor vizuale: glo™ provoking New Media Alley.

Nu mai puțin de 11 artiști, atât tineri, cât și consacrați, vor oferi un superb show prin care își propun să descopere, alături de public, creativitatea în artă, în epoca digitală. glo™ provoking New Media Alley, parte a festivalului Visual Arts din cadrul RCW, se va desfășura în perioada 3 – 6 iunie 2021, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași.

Cei 11 invitați speciali la New Media Alley sunt artiștii vizual Andrei Colzac, Daniel Mancaș, Mihai Marian Mina, Silviu Apostol, Ana Maria Busuioc, Petru Clopoțel, Florin Ghimiș, coregrafii Radu Alexandru și Alice Veliche, actrița - artist vizual Alexandra Diaconița, artistul grafician Andreea Joltvinschi.

„Cu toții ne dorim libertatea de a experimenta, dar fiecare dintre noi are nevoie de un scop. Să ridice mâna cine nu a fost nevoit, măcar o dată, să aleagă între plăcere și rațiune. Însă glo™ ne invită să găsim răspunsul exact acolo unde cele două se întâlnesc: FUN & PURPOSE & more. Iar plăcerea neașteptată născută dintr-o contradicție pe care o trăim cu toții stă la baza misiunii noastre de a susține industriile creative din România. Sprijinim ascensiunea comunităților de artiști locali cu fiecare ocazie, iar Romanian Creative Week este următorul prilej să o dovedim.Te așteptăm la New Media Alley, locul în care aducem împreună arta digitală & new media. Vino să descoperim ce se întâmplă atunci când inteligența artificială întâlnește talentul artistic la Neural Mirror. Tehnologia întâlnește creativitatea în cadrul unei experiențe pe care nu vrei să o ratezi”, este mesajul transmis ieșenilor de către glo™, principalul partener al Romanian Creative Week în organizarea New Media Alley.

Curatorul proiectului New Media Alley este artistul vizual ieșean Andrei Cozlac, care a primit, în 2020, Premiul special pentru video mapping din partea UNITER. Invitat în emisiunea #NEXTHASHTAG, parte a proiectului RCW, Andrei Cozlac a explicat:

„Romanian Creative Week este un eveniment extrem de important nu doar pentru Iași, ci și la nivel internațional. Va deveni un generator de evenimente culturale atât de așteptat și atât de necesar Iașiului. La RCW voi organiza un proiect interesant și destul de pretențios. Vreau să propun publicului o nouă experiență, o interacțiune mult mai directă cu ceea ce înseamnă arta new media. Evenimentul va fi atât pentru publicul avizat, cât și pentru cel neavizat. Ceea ce mă interesează este ca publicul să interacționeze cu aceste forme noi de expresie, care înseamnă new media. Mă interesează ca oamenii să nu mai vadă doar în poze aceste lucruri, ci ele să facă parte din realitatea lor proximă”.

Pe lista partenerilor festivalului Visual Arts sunt: Palas, Rodotex, Primăria Municipiului Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Despre Romanian Creative Week:

Iașul se va transforma, între 2 și 6 iunie 2021, în nucleul creativității din România, găzduind, în cadrul Romanian Creative Week, nume sonore din domenii precum modă, arhitectură, muzică, film, publicitate, new media, design industrial. RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.

Amănunte despre RCW, pe romaniancreativeweek.ro și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și pe canalul de YouTube.

Vezi și: NEXTHASHTAG - Elena Viziteu-Ionescu x Marlene Herberth