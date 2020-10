Nicușor Dan a fost testat pentru coronavirus: „Am decis să mă autoizolez”

După ce biroul de presă al Guvernului României a anunțat că premierul Ludovic Orban și-a anulat întâlnirile și s-a testat pentru coronavirus, și Nicușor Dan a dezvăluit că a intrat în autoizolare.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, Ludovic Orban a participat zilele trecute la o dezbatere televizată alături de o persoană care a fost confirmată pozitiv cu Covid-19, astfel că premierul a decis să se testeze.

„Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate în cursul zilei de astăzi, 5 octombrie a.c., a fost suspendată urmare a faptului că una din persoanele alături de care s-a aflat în aceeași platou de televiziune, în cursul săptămânii trecute, a fost confirmată pozitiv, duminică, la testul pentru noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a solicitat în această dimineață efectuarea unui test la cerere pentru noul coronavirus. Premierul nu a manifestat simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Până la primirea rezultatului, premierul a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane”, se arată în comunicat.

După acest anunț, Nicușor Dan a scris pe pagina lui de Facebook că a decis să își facă și el testul pentru coronavirus și că, până află rezultatul, va sta în autoizolare.

„Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor TV, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu vești bune, sper”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

foto: Agerpres

