PRO TV este singura televiziune din România care transmite concertul lui Robbie Williams

Robbie Williams le va spune tuturor românilor Let me entertain you - PRO TV este singura televiziune din România care transmite concertul artistului!

Robbie Williams urcă în această seară pe scena principală UNTOLD, la cel mai mare festival de muzică din România! Zeci de mii de români și străini sunt acum în Cluj-Napoca și se pregătesc pentru încă o seară magică de festival, și-au făcut plinul de energie și sunt pregătite să cânte alături de artist melodii ca She’s the one, Angels sau Let me entertain you.

Cei care nu au reușit să ajungă la UNTOLD și și-ar fi dorit să îl vadă pe Robbie Williams au acum ocazia să îl asculte de acasă: PRO TV aduce concertul artistului în exclusivitate pe micile ecrane! Duminică noapte, la ora 01:15, vocea lui Robbie va fi acompaniată de glasurile tuturor telespectatorilor din România.

Artistul britanic și-a început cariera în anul 1990, ca membru al celebrei trupe Take That. Câțiva ani mai târziu, a pornit pe drumul solo și a avut un succes răsunător, cu peste 50 de milioane de albume vândute, 11 albume lansate și la fel de multe turnee mondiale.

PRO TV este singura televiziune din România pe care Robbie Williams și echipa sa au acceptat-o să difuzeze concertul de pe scena UNTOLD. În această noapte, de la 01:15, Robbie Williams le va spune tuturor românilor Let me entertain you la PRO TV!

Dă-i cu vibe de festival! Dă-i cu UNTOLD! Dă-i cu PRO TV!