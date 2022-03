PRO TV invită toate televiziunile și companiile online să difuzeze WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România!

Pentru fiecare milion de oameni care se tem există un milion de oameni care nu se tem să ajute. Zilele acestea, misiunea noastră este să ajutăm poporul ucrainean.

Împreună, WE ARE ONE! SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru cel mai mare concert caritabil live din România, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se află într-o situație extrem de dificilă în acest moment, sâmbătă, 12 martie, pe Arena Națională din București.

Deoarece UMANITATEA NU ARE GRANIȚE acum este vremea să ne unim și să arătăm UNITATE tuturor celor care au nevoie. Invităm toate canalele TV și online să difuzeze împreună concertul de sâmbătă, astfel încât mesajul nostru de a ajuta de o manieră reală, să poată ajunge la toată populația României.

PRO TV va dona toate încasările din publicitate, pe toată durata concertului, și încurajăm toți reprezentanții media din piață să procedeze la fel, astfel încât să putem asigura nevoile de bază ale celor care au fost nevoiți să-și părăsească casele, de la mâncare și haine, până la medicamente și adăpost. Toate donațiile vor fi făcute către Crucea Roșie Română.

Peste 35 de artiști români, precum Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu și internaționali, Armin Van Buuren, Tom Odell și Jamala, au acceptat această inițiativă extraordinară. De la ora 20:00, evenimentul va fi prezentat de Andreea Esca și Andi Moisescu, și va fi difuzat LIVE pe PRO TV. Este cel mai mare concert caritabil organizat în România, cu 8 ore de muzică și entertainment. Doar împreună putem demonstra că umanitatea nu are granițe și că în aceste timpuri dificile, solidaritatea este cea mai importantă valoare pe care o avem.

România se implică activ pentru a ajuta victimele. Sute de mii de ucraineni și-au părăsit locuințele și sunt acum refugiați în țara noastră, iar ajutarea lor nu este o acțiune care să fie făcută o singură dată. Întoarcerea la normalitate are nevoie de timp și efort susținut din partea noastră, a tuturor. Acesta este momentul în care ne putem uni forțele într-o mișcare colectivă!

Haideți să facem diferența și să cântăm cât putem de tare WE ARE ONE!