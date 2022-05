Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, în dialog exclusiv cu jurnalista Oana Tache

Oana Tache, jurnalist și producător de conținut digital, a discutat, în cadrul unui interviu exclusiv cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola despre Conferința privind Viitorul Europei, ocazia unică pentru cetățenii europeni de a dezbate prioritățile și provocările cu care se confruntă Europa astăzi, dar și despre cum acest process participativ va schimba politicile europene.

Din 2018, Oana Tache s-a alăturat ca voluntar campaniilor Parlamentului European și promovează activ valorile europene. În 2021 ea a devenit primul influencer român care a întâlnit-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei întâlniri informale post State of The Union. Totodată, Oana Tache a mai stat de vorbă cu eurodeputații Katarina Barley, Manfred Weber, Guy Verhofstadt și este și prima jurnalistă din România invitată să modereze o dezbatere la European Youth Event 2021 în Parlamentul European, la Strasbourg "NEXT GENERATION EU: Economic Recovery post Covid-19". În aprilie 2022, ea a răspuns invitației Biroului Parlamentului European din România la cea mai recentă sesiune plenară a Uniunii Europene de la Strasbourg și a stat de vorbă cu europarlamentari români și europeni despre situația milioanelor de copii și tineri care au fugit din calea războiului. Cu această ocazie, ea a realizat un interviu în exclusivitate cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, pe tema Conferinței privind Viitorul Europei.

“Conferința privind Viitorul Europei o idee a Consiliului European, lansată în 2019, în decembrie, pe data de 12, atunci când înalții lideri europeni au considerat că este cazul să se demareze un astfel de proiect, un astfel de proiect care să își aducă contribuția la dezvoltarea politicilor europene pe termen mediu și lung și care, așa cum spuneam, să răspundă nevoilor cetățenilor. Platforma futureu.europa.eu a adunat milioane de vizitatori unici din întregul bloc comunitar, s-au înscris peste 43.734 de contribuții privind 16.274 de idei, s-au desfășurat acolo peste 2.000 de evenimente și 100.000 de persoane din întreaga UE și-au adus contribuția activă. Din aceste 100.000 de persoane, s-au selectat 800. Aceste 800 de persoane au fost împărțite în patru grupuri de lucru. Fiecare grup de lucru a abordat altă temă cu care cetățenii UE rezonează sau la care consideră că trebuie să se aducă îmbunătățiri. Din acești 800, în urma tuturor rundelor de dezbateri între cetățenii europeni (la care au fost prezenți și experții în domeniu), s-au ales 20 de persoane care au prezentat ideile cetățenilor în plenul Parlamentului European. În cadrul unei reuniuni finale, care a avut loc în perioada 29 aprilie – 30 aprilie la Parlamentul European de la Strasbourg, plenul conferinței a ajuns la un consens cu privire la proiectele sale finale de propuneri. Cele 49 de propuneri, referitoare la nouă teme, includ peste 300 de măsuri privind modul de implementare a acestora. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Este pentru prima oară când UE vine, deschide porțile și spune cetățenilor "Veniți și colaborați cu noi".” , a declarat Oana Tache care a avut ocazia sa stea devorba cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola despre schimbarile reale pe care le va aduce Conferinta privind Viitorul Europei.

“Conferinta pentru Viitorul Europei se va incheia pe 9 Mai la Strasbourg. In calitatea mea de copresedinte as dori sa transmit cetățenilor mesajul că opiniile și pozițiile pe care le-au exprimat în timpul Conferinței vor fi luate în considerare, inclusiv prin modificarea modului în care funcționează Uniunea Europeană. Grupurile cetatenesti de lucru ale Conferinței par să dorească ca UE să funcționeze diferit într-o serie de domenii, de exemplu în ceea ce privește politica de sănătate post-pandemie și politica externă și de securitate după invazia rusă a Ucrainei. În calitate de președinte al singurei instituții a UE votata direct de cetățeni, tot ceea ce fac este pentru cetățenii care ne-au ales. Procesul inovator de consultare al Conferintei pentru Viitorul Europei ar trebui refolosit si pe viitor, iar cetatenii trebuie sa stie ca sunt ascultati. Conteaza opinia fiecaruia.”, a declarat Roberta Metsola.

Luni, 9 mai, începând cu ora 13.00 (ora României), cei trei copreședinți ai Comitetului executiv al Conferinței privind Viitorul Europei vor prezenta președinților instituțiilor UE un raport final al Conferinței. Pe lângă 449 membri ai sesiunii plenare, inclusiv 108 de cetățeni, vor fi invitați la eveniment 120 de membri ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și 200 de cetățeni din școli locale și studenți Erasmus. Miniștrii afacerilor europene și alți invitați vor participa, de asemenea, la ceremonie. „În timpul evenimentului, care are loc cu ocazia Zilei Europei, președinta Parlamentului European Roberta Metsola, președinta Comisiei EUropene Ursula von der Leyen și președintele Franței Emmanuel Macron își vor susține discursurile, alături de cetățenii participanți în cadrul grupurilor naționale și europene și de copreședinții Conferinței.”, a completat Oana Tache, voluntar european.

Cu un background solid în media românească, Oana Tache este jurnalist și a fost un vector de imagine important pentru generația tânără. A lucrat pentru MTV România ca VJ, producător și a fost cel mai tânăr Brand Manager din Europa de Sud-Est pentru celebrul post de televiziune. A prezentat și produs zeci de programe pentru tineri la ProTV, a fost primul Digital Host din România și Digital Development Manager la UNTOLD și Neversea. Din 2015 este owner al casei de producție de content digital MediaLIKE și a lucrat cu și pentru zeci de branduri premium internaționale. În prezent este DJ/realizator programe la Virgin Radio România unde realizează matinalul de weekend. Din 2018 s-a alăturat campaniilor Parlamentului European și promovează activ valorile europene.