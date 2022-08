Iubitorii de animale ar putea decoda lătratul câinilor

Datorită noilor descoperiri în domeniul inteligenței artificiale, în curând am putea afla ce vor să ne comunice animalele noastre de companie. Cu toții știm că mârâitul și expresiile câinilor, de exemplu, înseamnă ceva, dar niciodată nu am știut cu exactitate ce. Află că în scurt timp am putea discuta mult mai eficient!

Câinii ar putea avea foarte multe de spus, dar te-ai întrebat vreodată ce încearcă să îți comunice, de fapt? În curând nu vei mai avea probleme de acest fel, dat fiind faptul că mai multe companii lucrează la tehnologia Dr. Doolittle, care îți poate permite să discuți cu patrupedul tău preferat.

O companie sud-coreeană, pe nume Petpuls, a început să producă și să vândă încă de anul trecut o zgardă pentru câini, alimentată de inteligență artificială, care analizează lătratul acestora pentru a le măsura starea emoțională.

Chiar și așa, aceștia sunt doar primii pași în ceea ce privește comunicarea cu animalele de companie. Unele organizații lucrează intens pentru a realiza anumite instrumente capabile să traducă limbajul om - animal.

O altă firmă, Zoolingua, înființată în 2018, lucrează de ceva timp la o aplicație mobilă care poate traduce limbajul corpului câinilor, dar și sunetele acestora.

Cee ce puțini iubitori de câini știu este faptul că aceștia sunt, de fapt, mult mai buni la înțelegerea limbajului uman.

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria, câinii pot asocia obiectele cu limbajul și chiar pot învăța un vocabular de 100 de cuvinte în aproximativ același timp ca un bebeluș.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că șase border collies, rasă de câini care face parte din grupul câinilor pastorali, au reușit să aleagă jucăriile vechi și noi după nume în decurs de o săptămână. Specialiștii au observat că și-au putut aminti cuvintele chiar și după două luni!

Earth Species Project, din California, lucrează la un proiect care ar putea ajuta într-o zi oamenii să decodeze comunicarea cu animalele din toate speciile. Deși fondatorul instituției, Aza Raskin, dorește să construiască un sistem special pentru a ajuta la conservarea speciilor pe cale de dispariție, proiectul este menit să funcționeze cu orice specie.

„Suntem agnostici ai speciilor. Instrumentele pe care le dezvoltăm pot funcționa în toată biologia, de la viermi, la balene”, a spus el pentru The Guardian.

Deși ar fi interesant ca tehnologia să ne permită să vorbim cu toate speciile, inclusiv cu viermii, majoritatea iubitorilor de animale vor dori să folosească aceste instrumente pentru a discuta cu cei mai apropiați și cei mai dragi: câinii sau pisicile lor.

