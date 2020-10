Un influencer care nu credea în COVID-19 a fost ucis de virus la doar 33 de ani: „Vreau să avertizez lumea”

Dmitriy Stuzhuk, un tânăr în vârstă de 33 de ani din Ucraina, care era fitness influencer, a murit după ce a făcut coronavirus.

Urmărit de peste 1,1 milioane de persoane pe Instagram, bărbatul a scris pe celebra rețea de socializare despre celebra boală, afirmând că el se regăsea printre persoanele care au crezut că noul coronavirus nu există!

În cea de-a opta zi de spitalizare, Dmitriy Stuzhuk, care promova un stil de viață sănătos, a dezvăluit pe Instagram cum a descoperit că este infectat, afrimând că nu s-a gândit nicio secundă că are COVID-19.

„După cum știți, am cornavirusul. Nu am crezut că acest virus există. Până m-am îmbolnăvit! Vreau să avertizez pe toată lumea: COVID-19 nu este o boală de care scapi repede, este grea! M-am simțit rău în a doua zi în Turcia. M-am trezit la miezul nopții, deoarece gâtul meu era umflat și aveam probleme cu respirația. A doua zi am început să tușesc, dar nu am avut temperatură. Nici simptomele specifice bolii nu le-am avut, așa că m-am gândit că ar putea să fie din cauza antrenamentului sportiv, din cauza schimbărilor climatice și de nutriție sau din cauza faptului că am dormit cu aerul condiționat pornit. După ce m-am întors din Turcia, mi-am făcut testul pentru coronavirus. S-a dovedit a fi pozitiv. A doua zi m-am dus să fac o tomografie computerizată. Mi s-a prescris un tratament, am fost internat în spital și mi-au dat un dispozitiv pentru respirație, deoarece am un nivel scăzut de oxigen. Starea mea este stabilă”, a fost ultima postare pe Instagram a tânărului din Ucraina, după care a fost ucis de virus.

Chiar înainte ca Dmitriy Stuzhuk să fie răpus de noul coronavirus, Sofia, fosta lui soție, în vârstă de 25 de ani, a anunțat că acesta se află în stare gravă și că nu mai poate fi salvat: „Starea sa este extrem de gravă, nimeni nu poate face nimic cu asta. Am făcut tot ce am putut, astfel încât să trăiască tatăl celor trei copii ai mei. Dar nimic nu depinde de mine acum. Are probleme cu sistemul cardiovascular, iar inima nu face față”.

foto: Instagram Dmitriy Stuzhuk

