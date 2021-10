Un profesor analizează originea poreclei "Marele Alb": „E tragic și degradant!"

Ciprian Mihali, profesor de filosofie de la Universitatea Babeş-Bolyai consideră că porecla Patriarhului Daniel – „Marele Alb”, arătată în ancheta Recorder, este una nepotrivită, deoarece are caracter ofensator.

Pe pagina sa de Facebook, profesorul a scris:

"Un singur gând mă tulbură după vizionarea reportajului Recorder și vreau să mă asigur că nu o luăm cu totul razna.

Jurnalistul află, la una din primele sale întâlniri, că lumea din interiorul sistemului BOR îl alintă pe Patriarh „Marele Alb”. Pare a fi o poreclă afectuoasă, care stârnește chiar anumite zâmbete, dar una cu totul familiară în contextul respectiv. Adică toți par a ști despre ce e vorba atunci când aud vorbindu-se despre „Marele Alb”. Deduc de aici că porecla respectivă vine chiar dinăuntrul sistemului BOR, că ea nu este o invenție a dușmanilor Patriarhului.

Iar dacă lucrurile stau așa (repet: îmi mărturisesc ignoranța în privința originii acestei porecle, când a fost ea utilizată prima oară, de către cine, în ce context etc.), deci dacă lucrurile stau așa, în subordinea Patriarhului stau niște oameni de o lipsă de cuvioșenie și de o vulgaritate fără margini. Admițând că nu ei sunt autorii acestei porecle și tot ar fi trebuit să evite folosirea ei, tot ar fi trebuit să descurajeze pronunțarea ei nerostind-o, sau scandalizându-se atunci când o aud, certându-i pe cei care o folosesc. Dar nu, porecla pare o glumiță care trece într-o discuție relaxată, ca un fel de nume de cod între inițiați.

Iar asta mi se pare tragic și degradant: pentru că, până la acest reportaj, așa cel puțin cum o știu generațiile mai în vârstă care au făcut materia numită „Agricultură” în școală, „Marele Alb” este numele unei rase de porci (https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_alb). Dacă eliminați de pe google referințele la acest reportaj, veți vedea că aproape tot ce e scris înainte de această dată despre „Marele Alb” e despre... porci.

Nu cred că oamenii din reportaj nu știu asta, nu-i putem suspecta de atâta prostie sau naivitate. Iar dacă știu asta, din punctul de vedere al respectului față de autoritatea figurii Patriarhului, blasfemia lor este la fel de gravă precum corupția lor economică și penală. Și dacă lucrurile stau într-adevăr așa, BOR trebuie să fie conștientă că problema sa nu este la jurnaliști care dezvăluie meschinării și ilegalități, ci la cei care le comit.





Voi accepta să retrag cu bucurie ce am scris mai sus dacă expresia „Marele Alb” are alte semnificații, mai importante și mai vizibile pentru omul de rând decât aceea pe care am dat-o eu. Dar chiar și atunci, e cu neputință să alungăm întru totul similitudinea fonică măcar, dacă nu și cea de semnificații, pe care o cultivă cu un relaxat umor oamenii din sistemul BOR. Pentru că rămâne inacceptabil pentru orice creștin să știm că o asemenea poreclă jignitoare poate fi folosită de acești oameni."



Un lingvist de la Facultatea de Litere din Cluj, Dumitru Cornel Vîlcu, a comentat la postarea lui Mihali și a pus lururile într-o lumină mai puțin acuzatoare:

„Ca lingvist sunt tentat să afirm că, aici, exagerezi un pic: în interiorul comunităţilor relativ închise, o poreclă – mai ales una motivată, de genul x e mare, sau la statură, sau la importanţă şi se îmbracă întotdeauna în alb – tinde să se generalizeze repede, desemantizându-se totodată. Adică îşi pierde, dacă nu imediat, urgent toate ‘notele’ pe care le deţine din limbajul comun, iar utilizarea ei repetată duce la o stare de inconştienţă cvasi-totală în ce priveşte nuanţele, sau chiar semnificaţiile de bază pe care cuvântul sau expresia în limba „extracomunitară”. Ba chiar mai mult: „grasul” poate fi cineva numit aşa taman fiindcă e slab, ”măi” poate fi o vorbă de alint, ba chiar, după ani de zile, „senatorul porno” poate deveni un soi de nume propriu, descărcat de vinovăţia purtată la instituire. (...) Pur şi simplu, toţi popii ăia şi apropiaţii lor deveniseră non-conştienţi de gravele conotaţii ale unei expresii pentru ei familiar-denotativă. Sau, ceea ce ar fi grav şi prostesc, cei conştienţi şi-au permis utilizarea expresiei tocmai ca să le arate altora că sunt de-ai casei, ceea ce e nesimţire pură şi ţine de mai fiecare persoană în parte."





În același timp, pe pagina de Facebook, Dexonline a scris despre definiția existentă pentru expresie în dicționare, definiție care este aceeași cu cea dată de profesorul de filosofie.



Vezi și:



FOTO: RECORDER/ AGERPRES