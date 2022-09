UNFINISHED22: Fondatorul Elrond, Beniamin Mincu, și medicul neurolog Anil Seth, printre invitații ediției

Festivalul multidisciplinar UNFINISHED anunță primii speakeri care vor veni la București, în perioada 29 septembrie - 2 octombrie.

Beniamin Mincu (RO) - fondatorul Elrond, una dintre cele mai inovatoare companii blockchain din lume; medicul neurolog Anil Seth (UK); Alice Cabaret (FR) - specialista în reconversie industrială; muzicianul Toby Ibitoye (NRA-RO), finalist al show-ului Vocea României și trupa Passepartout Duo vor explora conceptul de descentralizare prin filtrul disciplinei lor și vor susține prezentări, dezbateri și workshopuri reunite sub tema OFF-CENTER.

Capucine Gros, directorul artistic al festivalului, a explicat că „în fiecare an încercăm să disecăm tema festivalului din perspectiva cât mai multor discipline, dar mai ales să experimentăm ce se întâmplă la intersecția lor. Multidisciplinaritatea este una dintre pietrele de temelie ale UNFINISHED și ne bucurăm că și anul acesta vom avea alături de noi arhitecți, artiști, doctori, biologi, antreprenori, filosofi, mari gânditori și nu numai pentru o înțelegere mai bună a conceptului de descentralizare, dar și pentru a dezbate existența sau absența unui centru în mai toate aspectele vieții.



Suntem extrem de mândri că reușim an de an să oferim oamenilor un motiv să vină în București. Un oraș care nu este (re)cunoscut ca fiind un centru al happening-urilor cum este poate New York, Londra ori Paris. Cred că este un prim pas în a realiza că nu există centru….sau, că de fapt, există infinit de multe.”

Pe lângă aceștia, vor fi prezenți în festival artiștii Luca Zamoc (IT) și Roni Levit (IL) care vor realiza un mural și o instalație imersivă, curatorul celei mai mari hărți mentale digitale - Jerry Michalski (SUA), fondatorul business-ului circular Zazi Vintage - Jeanne de Kroon (NL) și mulți alții. De joi până duminică, „meniul” zilnic UNFINISHED începe cu sesiuni de yoga sau alergare de dimineață, continuă cu conversații, prezentări și mese rotunde și se încheie cu performance-uri și keynotes. La acestea se adaugă celebrele mese family-style cu comunitatea, instalații de artă, momente muzicale, workshop-uri de dans, sesiuni de speed-dating și multe altele.

UNFINISHED22 revine anul acesta în format fizic, într-o ediție hibridă și se va întâmpla concomitent online și offline. Oamenii vor putea participa la eveniment atât online, pe platforma proprie, Sessions, cât și offline, în București, la Casa Universitarilor, Sala Radio și Teatrul Bulandra.

Participarea la festival nu se face pe baza unui bilet, ci prin timpul pe care oamenii îl acordă completării unui formular de înscriere, în urma căruia vor fi acceptați la eveniment: unfinished.ro/apply.

Pentru prima dată în Europa, Daniel Jones, editorul celebrei rubrici Modern Love din cotidianul The New York Times, vine la festivalul Unfinished și selectează povești de dragoste, scrise chiar de comunitate, pentru a fi interpretate pe scena festivalului.

Cei care vor să înscrie o poveste de dragoste o pot face aici: www.unfinished.ro/love

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.