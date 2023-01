VIDEO: Un incendiu a izbucnit într-un avion plin cu pasageri

191 de pasageri ai unui avion cu destinația Singapore au trăit clipe de panică după ce un incendiu a izbucnit în aeronavă. Unul dintre oamenii aflați la bord a înregistrat momentul, apoi l-a publicat pe Twitter. La scurt timp, acesta s-a viralizat, iar internauții au vrut să afle mai multe despre cele întâmplate.

Un avion cu destinația Singapore se pregătea să decoleze în momentul în care un încărcător portabil de telefon mobil a luat foc! 191 de pasageri ai aeronavei au trăit adevărate clipe de panică atunci când cabina s-a umplut de fum. Însoțitorii de zbor au încercat să stingă incendiul și să calmeze oamenii panicați, însă după cum se poate observa în imagini, aceștia nu au avut prea mult succes în primă fază.

Ulterior, flăcările au fost stinse, iar zborul Taiwan-Singapore a fost anulat.



Two people aboard Flight TR993 received minor burns, after a power bank spontaneously ignited and quickly filled the air with fumes, forcing 189 passengers and crew to evacuate the aircraft which was taxiing to depart from Taoyuan International Airport!https://t.co/RdEGYqUbyK pic.twitter.com/xElRyLT68R