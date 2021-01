Whatsapp a clarificat discuțiile legate de o posibilă partajare a informațiilor cu Facebook, după ce a pierdut utilizatori

WhatsApp a declarat că nu citește și nu dă mai departe mesaje de chat personale cu compania-mamă Facebook și că utilizatorii pot renunța la utilizarea noilor funcții comerciale dacă nu sunt confortabili cu acele mesaje stocate sau utilizate de gigantul Social Media din SUA.

Declarația vine în momentul în care mulți utilizatori și lideri de corporații au început să se îndrepte către Signal și Telegram în locul WhatsApp, din cauza politicii sale de confidențialitate revizuite, care a fost dezvăluită săptămâna trecută. Actualizarea permite aplicației de mesagerie criptată să partajeze semnificativ mai multe date comerciale de utilizator și metadate cu Facebook.

Aceasta este a doua clarificare care va fi emisă de furnizorul de servicii de mesagerie multiplataformă și Voice over IP, deoarece și-a revizuit politica de confidențialitate, declarând că va partaja date cu compania-mamă Facebook

