Blackpink, trupa de fete care a spart toate recordurile online, se vede la cinema în România

Blackpink, cea mai cunoscută trupă K-Pop de fete din lume, sărbătorește cea de-a 5-a aniversare de la debut, prin lansarea Blackpink The Movie, ce poate fi văzut doar pe 4 și 8 august, la cinema în România.

Proiecțiile speciale Blackpink au loc atât în format 4DX, în 5 orașe - București (Mega Mall), Brăila, Cluj (Iulius Mall), Constanta Park, Timișoara (Shopping City), cât și în format 2D în 23 de cinematografe Cinema City din 20 de orașe.

Filmul Blackpink The Movie, un docu-concert despre grupul de fete îndrăgit la nivel mondial este, de asemenea, un cadou special pentru Blink – cum este cunoscut fan-clubul Blackpink – pentru a-și reaminti de momentele frumoase.

Trupa Blackpink a doborât numeroase recorduri online de-a lungul carierei. Videoclipurile „Kill This Love” (2019) și „How You Like That” (2020), au spart toate topurile, devenind pe rând, cel mai urmărit videoclip în 24 de ore de la lansare, intrând in Cartea Recordurilor.

Blackpink este, de asemenea, prima trupă cu patru videoclipuri ce au strâns fiecare câte 1 miliard de vizualizări pe YouTube, iar în prezent este cea mai urmărită trupă de fete de pe Spotify și cu cei mai mulți abonați pe Youtube.

