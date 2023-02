Cele mai interesante lucruri din culisele filmului Everything Everywhere All at Once, nominalizat de 11 ori la Premiile Oscar

„Everything Everywhere All at Once” este pelicula cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar anul acesta! Pelicula este diponibilă, în exclusivitate, pe VOYO

Regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, sub pseudonimul Daniels, filmul „Everything Everywhere All at Once” a avut un buget de 25 de milioane de dolari, iar profitul - de peste 87 de milioane de dolari!

În peliculă este prezentată povestea lui Evelyn Wang (Michelle Yeoh), o imigrantă chineză din Statele Unite, care conduce o spălătorie împreună cu soțul ei, pe nume Waymond (Ke Huy Quan). În căutarea fericirii și împlinirii personale, femeia pleacă într-o aventură în care se conectează cu propria sa persoană din alte universuri.

Jackie Chan a fost prima alegere a regizorilor pentru rolul lui Michelle Yeoh

Având în vedere că există atât de multe secvențe în care sunt executate artele marțiale, nu este surprinzător că Jackie Chan a fost prima alegere a regizorilor pentru rolul principal. Jackie Chan are 68 de ani, dar se descurcă bine, iar rolul în film i s-ar fi potrivit de minune.

Chiar și așa, Michelle Yeoh s-a descurcat incredibil în scenele de luptă din film!

Michelle Yeoh s-a lăudat în fața lui Jackie Chan

Jackie Chan și Michelle Yeoh sunt prieteni de foarte mult timp și chiar au jucat împreună în mai multe filme, cel mai cunoscut fiind „Poliţist la ananghie 3”. Actorul a felicitat-o pe Michelle pentru rolul din film, dar a și întrebat-o dacă știe că oferta i-a fost făcută înainte lui. Actrița s-a lăudat atunci și, în spirit de glumă, i-a spus: „Da, pierderea ta, frate!”.

În filmul „Everything Everywhere All at Once” ar fi trebuit să joace și Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe a dezvăluit că cei doi regizori au dorit să-l aibă și pe el în film, dar acesta a refuzat pe motiv că avea un alt proiect în desfășurare. Chiar și așa, actorul a recunoscut că: „Daniel Kwan și Daniel Scheinert sunt probabil singurele persoane din lume la care aș spune „Da” pentru un rol dintr-un film regizat de ei, dar fără să văd mai întâi scenariul". Deci, nu este exclus ca pe viitor să lucreze împreună la un alt proiect măreț.

