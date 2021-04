Predicții Oscar 2021. Ce șanse are documentarul Colectiv să câștige un premiu peste Ocean

Cea de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar va recompensa cele mai bune filme și cei mai buni cineaști ai anului 2020 în cadrul unei ceremonii inedite. Specialiști din lumea filmului au făcut predicții în ceea ce privește câștigătorii Oscar 2021.

România are, în premieră, două nominalizări la Oscar datorită efortului de realizare a documentarului Colectiv. Prin urmare, românii ar putea fi de două ori mai interesați de ceremonia care va fi transmisă online, la 25 aprilie, de la Dolby Theatre (Los Angeles).

Fiindcă este o ediție atipică, în care au fost nominalizate filme cu bugete mai mic ca oricând, câștigătorii ar putea surprinde pe mulți. Vezi lista completă a nominalizărilor!

Specialiști din lumea filmului, jurnaliști cunoscuți și fani ai Premiilor Academiei Americane de Film care au ghicit cei mai mulți câștigători ai Oscarurilor au întocmit pentru goldderby.com o listă cu favoriții lor.

Predicții Oscar 2021. Cine sunt favoriții la statuete

CEL MAI BUN FILM

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland” – POTENȚIAL CÂȘTIGĂTOR

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Nomadland, cu Frances McDormand (foto) și David Strathairn, este și favoritul lui Dave Karger, corespondentul special al site-ului IMDb.com.

„Este un film care pare să vorbească cu vremurile în care trăim, este vorba despre un mod de viață mai simplu, un mod de viață mai puțin materialist și despre ajustarea priorităților tale atunci când este necesar. Există trei filme cu o șansă de a-l deranja: Minari, Judas and the Black Messiah și The Trial of the Chicago 7. Dar Nomadland pare imbatabil în acest moment. Preferatul meu personal este Sound of Metal, dar nu cred că are șanse să câștige”, a spus acesta pentru today.com.

CEL MAI BUN REGIZOR

Lee Isaac Chung (“Minari”)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

David Fincher (“Mank”)

Thomas Vinterberg (“Another Round”)

Chloe Zhao (“Nomadland”) – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

CEL MAI BUN ACTOR

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”) – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Steve Yeun (“Minari”)

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) – POSIBILĂ CÂȘTIGĂTOARE

Predicții Oscar 2021 | CEL MAI BUN DOCUMENTAR

“Colectiv”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Time” – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

Documentarul Colectiv nu este favorit, însă are șansa lui de a câștiga acest premiu.

CEL MAI BUN FILM STRĂIN

“Another Round” (Denmark) – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

“Better Days” (Hong Kong)

“Colectiv” (Romania)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

“Quo Vadis, Aida?”(Bosnia and Herzegovina)

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”) – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)

Paul Raci (“Sound of Metal”)

Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman (“The Father”) – POSIBILĂ CÂȘTIGĂTOARE

Amanda Seyfried (“Mank”)

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

CEL MAI BUN SCENARIU ADAPTAT

“Borat Subsequent Moviefilm”

“The Father”

“Nomadland” – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

“One Night in Miami”

“The White Tiger”

CEL MAI BUN SCENARIU ORIGINAL

“Mank”

“Minari”

“Promising Young Woman”

“Soul”

“The Trial of the Chicago 7” – POSIBIL CÂȘTIGĂTOR

