„Bad Guy” de la Billie Eilish ocupă prima poziție a clasamentului Billboard Hot 100

Billie Eilish, superstarul care a cucerit inimile tuturor cu naturalețea și dezinvoltura caracteristice, devine primul artist născut în acest mileniu care a ocupat prima poziție în clasamentul Billboard Hot 100, după ce hit-ul „Bad Guy” a detronat „Old Town Road” de la Lil Nas X și Billy Ray-Cyrus.

Billie a devenit un idol și primul reprezentant al Generației Z cu un album și un single No. 1, dar și cea de-a treia artistă femeie, care are mai mult de un #1 în topul Billboard Alternative Songs, alături de nume legendare precum Alanis Morissette și Sinead O’Connor.

Încă de la lansarea din 29 martie a albumului „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, care a debutat ca #1 în clasamentul Billboard 200 și revenit pe această poziție de două ori până acum, Billie s-a bucurat de un succes inegalabil, piesele ei fiind ascultate de peste 15 miliarde de ori.

De curând, Billie Eilish a apărut pe coperta Rolling Stone Magazine și pe coperta V Magazine, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a revistei, și este ocupată cu susținerea turneului sold-out - WHEN WE ALL FALL ASLEEP WORLD TOUR.