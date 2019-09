Dacă e vineri, e VOCEA! Show-ul a condus detașat topul audiențelor

Vineri seară a fost o explozie de voci de neuitat, momente amuzante și replici acide care au menținut emoțiile la cote înalte.

Cu 3 momente care au întors toate cele 4 scaune și cu dorința de a atrage cele mai bune voci de partea lor, cei patru antrenori nu au stat pe gânduri și au luptat cu toate armele pentru a-și forma cea mai puternică echipă.



Cea de-a doua ediție a sezonului 9 Vocea României a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 7.5 puncte de rating și 26.6 share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut numai 4.4 puncte de rating și 15.9 share.

Șapte noi concurenți merg în următoarea etapă a competiției

Seara a început perfect cu o interpretare care a încins lupta dintre Tudor, Smiley, Irina și Horia și a continuat în același stil până la ultimul concurent, care i-a surprins pe toți cu vocea lui. Cei care au urcat pe scenă și-au lăsat emoțiile în culise și au făcut tot ce au putut să îi convingă pe antrenori că merită un loc în echipe. Dintre aceștia, șapte au reușit să facă încă un pas spre marele lor vis de a deveni Vocea României!



Printre piesele auzite aseară s-au remarcat I put a spell on you, I see fire, Take me to church, Road to Zion, Treat you better, Dream a little dream of me sau You know I’m no good, cu interpretări veritabile care au stârnit aplauzele celor din sală.