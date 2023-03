Crina Abrudan o vede pe Ștefania Stănilă în finala de la Survivor 2023. Ce declarații a făcut despre gimnasta din echipa Faimoșilor

În competiția Survivor, Crina Abrudan a reușit să demonstreze că poate face față dificultății traseelor, dar și condițiilor din junglă. Fosta concurentă a primit însă comentarii negative din partea lui Mihai Zmărăndescu. Citește mai multe detalii aici.

„Am un regret, pentru că această competiție îți întinde nervii la maximum. Regret că am fost implicată în certuri, nu-mi este caracteristic. M-au luat prin surprindere. Ce m-a afectat a fos atitudinea lui Mihai, pe care nu o voi înțelege niciodată. Nu am greșit cu nimic, doar i-am adresat niște vorbe umane. Ne-am cunoscut în aeroport, iar în drum am povestit. M-a luat prin surprindere că după 2 săptămâni Mihai a avut așa reacții la adresa mea, chiar de obrăznicie”, a spus Crina după consiliu.

În interviul acordat PRO TV după ieșirea din competiție, Crina Abrudan și-a spus părerea despre foștii colegi de echipă, dar și despre Războinici. Ea consideră că Ștefania Ștefan are toate calitățile unui adevărat Survivor.



„De la Faimoși, eu o văd pe Ștefania acolo, în finală. Este foarte bună pe trasee. Are și o conformație a corpului potrivită, este mică și foarte rapidă. Are o mentalitate de invingător, de sportiv de performanță și este o persoană foarte plăcută. E copilul echipei, ca să spun așa. Pe Ștefania o văd foarte departe. I-am spus că pentru ea este suficient să meargă pe trasee și să zâmbească. I-am spus că nu e bine să se implice în tensiunile din camp.

În ce privește parcursul Războinicilor, Crina a menționat că Andrei Krișan și Alin Chirilă sunt foarte buni pe traseu.

„Alin este probabil cel mai bun, ca număr de puncte, din echipa Războinicilor. Nu știu cum va puncta publicul anumite ieșiri ale lui. În jocul de contact din această săptămână nu a fost tocmai sportiv, nu a respectat regulile jocului. Publicul de acasă a văzut la ce mă refer”, a spus Crina.

Vezi ce a spus Crina Abrudan despre fetele de la Războinici, dar și alte detalii în materialul video de mai jos.





Sursă foto: arhiva PRO TV, Instagram/ Crina Abrudan