Robert Moscalu, eliminatul săptămânii la Survivor România: „O să-mi fie dor. A fost un vis care s-a îndeplinit”

„Obiecte dragi de acasă” au putut primi membrii tribului Taino dacă ar fi câștigat ieri recompensa de Comunicare. O șansă imensă în contextul în care Daniel Pavel le-a dat vestea cea mare: ”am aflat care sunt lucrurile preferate ale fiecăruia” și acestea le-ar fi putut fi accesibile chiar acolo, în Republica Dominicană.

Pe cont propriu și cu multă dorință în suflet, concurenții s-au pornit pe traseu, iar pentru a doua oară la rând, Andrei Krișan a reușit o nouă victorie, fără a pierde vreo viață! ”Mi-am luat inima în dinți și am zis să dau tot ce am mai bun”, a declarat el. Pentru a se bucura de recompensă, i-a ales pe Carmen, Ștefania și Dan Ursa. Astfel aceștia au avut parte o surpriză imensă: câte un obiect, dar și câte un video de la cineva din familie.

Carmen a primit o pernă, Krișan o ganteră, Ștefania un ursuleț alb și mare, iar Dan un desen făcut de fiica lui, imprimat pe un tricou. ”Au fost lacrimi de fericire”, a admis Andrei, fericit după această șansă.

Cu multe emoții, cei 8 concurenți au revenit în sala de Consiliu pentru a afla ce au decis cei de acasă. Ștefania Stănilă și Robert Moscalu erau cei doi concurenți nominalizați, care au așteptat cu teamă rezultatul votului. Cel care a făcut anunțul final a fost, ca de fiecare dată, Daniel Pavel. Acesta le-a spus că show-ul s-a încheiat de această dată pentru fostul Războinic, Robert.

”Îmi doream să rămân în concurs. Tot nu am cuvinte. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, oamenilor de lângă mine cu care am conviețuit patru luni de zile. E uimitor ce am trăit. M-am dezvoltat pe toate planurile posibile. O să-mi fie dor de Survivor. A fost un vis care s-a îndeplinit”, a spus Robert Moscalu înainte ca flacăra să-i fie stinsă. În lacrimile colegilor, acesta i-a lăsat cu un mesaj pozitiv: ”Râdeți că mie așa îmi place”.

