(P) De la miturile de pe net, la o campanie #pebune: KFC Freshly Prepared

Miturile există dintotdeauna, însă mediul online a făcut posibilă răspândirea lor cu o viteză mai mare ca niciodată. Pentru a verifica universul miturilor de brand, KFC a realizat primul studiu tematic în rândul consumatorilor, pe un eșantion reprezentativ.

Pornind de la rezultatele acestuia: puiul este importat din alte țări; mâncarea este gătită de mașinării, nu de bucătari; uleiul de la KFC este vechi; puiul este congelat, brandul a lansat noua campanie KFC Freshly Prepared. AltKFC este prima producție-experiment tip mockumentary a unui brand, pe plan local, care își propune să demonteze aceste mituri într-o manieră inedită și curajoasă.

Alin Puiu, fost intern KFC și actual antreprenor, își propune să inaugureze un concept revoluționar de restaurant, AltKFC, având la bază deviza “Clientul are întotdeauna dreptate”. El încearcă astfel să pună în aplicare toate miturile care circulă pe internet despre brand, în totală contradicție cu realitatea universului KFC.

Brandul continuă să comunice transparent și #pebune, așa cum și-a obișnuit deja comunitatea și abordează de această dată, în decursul a 4 episoade, adevărul gol-goluț despre puiul atât de îndrăgit de fani:

• Zilnic, restaurantele KFC sunt aprovizionate cu pui proaspăt, furnizat de producători locali;

• Fiecare locație KFC are bucătari proprii, cu atribuții diferite pentru fiecare etapă: marinare, asezonare cu mixul de făină și condimente, respectiv gătire;

• Peste 75% din puiul folosit la KFC provine de la producători locali;

• Uleiul folosit în restaurantele KFC respectă toate standardele de calitate și este trecut printr-un sistem de filtrare automat, în concordanță cu procedurile reglementate la nivel de industrie;

• Puiul proaspăt este gătit zilnic de bucătarii KFC, în fiecare restaurant.

Primul episod AltKFC a fost lansat pe 19 august, în cadrul unui eveniment privat, dedicat creatorilor de conținut și presei. Acesta este disponibil și pe canalul de YouTube KFC România , alături de al doilea episod . Pentru a susține demersul transparent și creativ al campaniei, KFC România a organizat, în perioada 19-22 august, o expoziție (KFC pop-up store), în care consumatorii s-au putut bucura de o experiență inedită de brand și au avut ocazia să vadă această producție-experiment în avanpremieră. Cel de-al treilea episod poate fi vizionat începând de mâine, 2 septembrie, ora 18:00.