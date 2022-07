Adrian Enache s-a întâlnit cu Putin:„E paranoic și ipohondru. Se temea că îi furăm ADN-ul”

Adrian Enache a participat la un concert la Moscova, iar acolo, artistul a avut ocazia să interacționeze cu liderul de la Kremlin.

Într-o emisiune tv, Adrian Enache a povestit despre ziua în care l-a cunoscut pe președintele Rusiei Vladimir Putin.



Prima întâlnire cu Vladimir Putin

Cântărețul a dezvăluit că, în 2014 și 2015, a fost prezent la Moscova, unde s-a desfășurat Cupa Mondială la fotbal a artiștilor. Evenimentul, organizat de guvernul rus, a fost câștigat în ambii ani de echipa națională a României, din care făcea parte și Adrian Enache.

"Asta a fost ce a fost în 2015 și în 2014 când am luat primul titlu mondial la fotbal, la campionatul mondial de fotbal cu artiștii din toată lumea și pe vremea aia Putin făcea chestii frumoase, în sensul că organiza campionate mondiale de fotbal pentru artiști în vederea promovării, jocuri olimpice, în primii 6 ani am jucat la Soci și după care ne-am mutat la Moscova și după care în 2018 au organizat campionat mare de fotbal la Moscova, deci avea niște acțiuni foarte frumoase pe vremea aia.

Au avut campionatul mondial, ne-au premiat, au avut chiar de ziua mea, eu neștiind că ziua mea, 12 iunie, coincidea cu Ziua Națională a Rusiei, s-a ridicat tot stadionul în picioare, Temișan a făcut o glumă și a spus: ‘Pentru tine, uite cum te iubește poporul rus, de ziua ta s-au ridicat în picioare’. După aia am aflat, prima dată am luat-o și m-am emoționat, am căzut în genunchi, am plâns și după aia a intrat Putin…”, a declarat Adrian Enache.

Fostul jucător al Naționalei Artiștilor a povestit cum a fost întâlnirea cu Vladimir Putin. Conform spuselor artistului, Putin este paranoic și ipohondru. Adrian Enache a povestit cum liderul rus se spală pe mâini cu spirt de fiecare dată când dădea mâna cu cineva.

„Avea foarte mulți oameni pe lângă el care aveau grijă să nu îi furăm ADN-ul, mă rog, cum se proceda la ei la nivel guvernamental, dar vreau să spun că la început, înaintea meciului de finală România-Brazilia, în 2014, au jucat politicienii și a jucat chiar Medvedev în echipa politicienilor, deci eram cu oameni politici pe teren, puteam să ne dăm mâna.

El era mai ciudat așa, dar, repet, atunci făcea lucruri frumoase pentru oameni. Acum e cu totul altceva, e chiar foarte rău ce se întâmplă și îmi pare rău că bănuiesc că va intra în istorie ca și Adolf Hitler”, a mai transmis Enache.

Foto Facebook