Anamaria Prodan, reacție după ce Laurențiu Reghecampf a spus că divorțează

Ziua de 17 iunie a venit cu o veste despre care presa tabloidă vorbește de câțiva ani: Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează!

După ce informația a apărut în toată presa, antrenorul a oferit și o primă reacție, afirmând că totul este adevărat. „Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, ar fi spus Laurențiu Reghecampf, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor.

Declarația acestuia a devenit rapid virală și s-a propagat pe tot internetului, însă după doar câteva ore, Anamaria Prodan a negat spusele soțului ei: „Nu este adevărat, nu divorțăm, nici nu se pune problema de așa ceva, ne-am plictisit de subiectul ăsta. Vrem și noi să ne tihnească mâncarea. Laur nu a declarat că divorțăm, el a glumit, iar cei care au scris-o au dat-o ca fiind serioasă. Noi suntem acum la masă, suntem bine, fericiți”.

Apoi, invitată la Prosport Live, Anamaria Prodan a vorbit din nou despre informația apărută în presă, afirmând că nu este vorba despre niciun divorț: „Eu am un bărbat unic, eu sunt o femeie unică, familia mea e unică. Despre asta este vorba și atât. Nu mă interesează ce se vorbește. Câinii latră, ursul merge. Sună-l pe Reghe și vezi ce declară. Dacă eu nu știu… Cine ar trebui să știe prima de divorț? Nu au existat probleme între noi. Problema sunt eu, pentru că sunt aprigă, sunt rea. Laur îmi dă foarte mult echilibru, eu am niște nebunii, așa m-am născut. Cine mă iubește, mă iubește cu nebuniile astea. Zvonurile astea au părut de când Reghe era la Steaua și câștiga toate trofeele. Nu mă afectează. Eu m-am născut Anamaria Prodan și nu am apărut de pe urma unei căsătorii. Eu știu ce înseamnă presa, televiziunea și nu mă interesează. Aș fi supărată dacă nu s-ar vorbi de mine. Bebe a răspuns la unul dintre telefoanele mele și s-a enervat. A spus că e la masă cu mama și cu tata. Reghe a plecat din țară. Vino acasă și o să vezi”.

foto: Instagram Anamaria Prodan

