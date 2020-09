Lili Sandu, în lenjerie intimă la 40 de zile după ce a născut: „Să vă prezint abdomenul meu”

Pe 11 august, Lili Sandu a devenit pentru prima dată mămică, ea și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, fost concurent la „Ferma. Un nou început”, fiind în culmea fericirii de atunci.

Zilele trecute, vedeta în vârstă de 41 de ani a vrut să le arate fanilor ei cât a slăbit și a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare în lenjerie intimă.

„S-au împlinit 40 de zile de la operația de cezariană, de când am născut și am slăbit cam un kilogram pe săptămână, plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital, deci ar fi vreo 15 kilograme și ceva. Mai am vreo 8 kilograme de slăbit, dar cu siguranță se vor duce cu sport. Abia aștept ca medicul să-mi dea ok-ul pentru sală. Să vă prezint abdomenul meu. Cam așa se prezintă abdomenul, eu zic că destul de bine, uterul s-a mai strâns. Acum trebuie să lucrăm la tonificare și definire. Voi începe un program de sport destul de bine pus la punct, voi avea un antrenor personal. Voi începe șase săptămâni de remodelare corporală, printr-o dietă, un regim pe care îl voi realiza”, a spus Lili Sandu.

Sursă foto: Instagram Lili Sandu

