Toma Cuzin, despre viața sa de film: "M-am mutat singur într-o garsonieră la 11 ani"

Toma Cuzin a povestit despre parcursul său, despre familie și despre tot ce e important pentru el în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete - "Da Bravo."

Inițial, cu glume, dar și cu o abordare serioasă, cei doi au rememorat copilăria actorului:





Toma Cuzin: "M-am mutat singur într-o garsonieră la 11 ani(...) E, nu m-a deranjat nimic, am plecat să nu îi mai trezesc noaptea când mă întorceam. (râde) Ce să fac atunci? Sport. (râde) Îmi spălam, îmi călcam singur (...) Îl studiam pe Bruce Lee pe casete video."





Ulterior, Toma Cuzin și-a amintit despre cum a devenit miner, mai apoi danasator, după care jandarm, după care a visat să devină...preot:

Toma Cuzin: "Visul meu era să merg în Legiunea Străină. De la un fault, la fotbal, când am intrat tare și mi-am luat și-o palmă. «Lasă că mă întorc eu și vă arăt vouă!» L-am studiat pe Bruce Lee pe casete video. Îi copiam toate mișcările. Făceam flotări, sport. Când am terminat în 1995 liceul de reparații și întreținere utilaj minier, unde puteam să mă angajez, când se dădea afară pe capete?! Am mers de bunăvoie la mină.”









Toma Cuzin: " Eram obișnuit cu munca, iar când ești obișnuit cu munca, mai greu de atât nu poate să fie (...) Acum aș muri numai la gândul că trebuie să muncesc în mină (...) și dacă nu intri cu gândul că poate să fie ultima dată, tot poate să fie ultima dată. Eu, când am conștientizat asta, am zis la revedere."

Toma Cuzin: „Când eram mineri, mulți voiam să vedem Bucureștiul, în primul rând, apoi ni se băga în cap că studenții ne iau salariile, de aceea aveam chef de bătaie, așa eram influențați. Ni se băga în cap că studenții sunt rockeri, sataniști! N-am venit, totuși, la București, fiindcă am zis: «Ori îi bat, ori mă bat!». Prima oară, eu eram miner și frate-miu jandarm, îți vine să crezi?! Dincolo de glumă, a fost o mare prostie! Când n-ai educație și cultură, te duc unii încotro vor ei”,

Toma Cuzin: "De la mină a ajuns la Doina Gorjului "prin transfer"(...) Se muncea foarte mult la repetiții! Dansai patru ore de îți săreau capacele (...) Visul meu din copilărie a fost să fiu cel puțin Van Damme! Șase luni am fost soldat exemplu, după nu au știut cum să scape mai repede la mine. M-au mutat disciplinar după, mi-a plăcut armata, n-aș mai face-o."

Toma Cuzin: "După ce am fost miner, dansator, jandarm, am vrut să mă fac preot (...) mă bucur că nu mă mai visez popă,dar mă vedeam,, știam că o să țin predica toată, până cade ultimul din picioare."

FOTO: TOMA CUZIN INSTAGRAM

