Aurora și Săndel Mihai, amintiri din Statele Unite! Primele dezvăluiri despre turneul de peste Ocean

Cumnata și fratele cântăreței Andra Măruță au fost în turneu în America și s-au întors în țară cu amintiri fabuloase!

Invitați în platoul emsiuniii „Vorbește Lumea”, Aurora și Săndel Mihai au vorbit despre experiența pe care au avut-o peste Ocean. S-au aflat în turneu, au petrecut alături de românii stabiliți în Statele Unite, iar acum povestesc cu drag despre momentele pe care le-au trăit cu atâta intensitate.

„Am fost în California, am fost în Ohio, am fost în New York, Houston, Pensylvania, Philadelphia. A doua mea țară. Doamne, ce îmi place! Și la Miami am fost. Este superb și acolo”, au spus artiștii.

Despre românii stabliți în Statele Unite ale Americii, Aurora Mihai a mărturisit că, deși muncesc încontinuu, de dimineață până seara, în weekend preferă să vină la evenimentele programate de artiștii români.

„A fost un turneu frumos și anul acesta. A fost perioada pandemiei, iar acum s-a văzut că au venit cu dorință. Alături de noi au fost Vali Vijelie, Adrian Enache și Diana Enache. Am cântat toate genurile muzicale și a fost petrecere peste tot”, au mai spus cei doi artiști.

