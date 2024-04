Exclusiv! Alina Ceușan este gravidă. Modul inedit în care a anunțat sarcina: ”Viața noastră se schimbă din nou...”

gravida, Citeste mai mult despre: Alina Ceușan Embed

Alina Ceușan a făcut un anunț pe cât de emoționat pe atât de fericit. Anul acesta, ea și soțul ei, Raul, își voi dărui micuțului Rock un frățior sau o surioară.

Anunțul că este însărcinată a fost făcut de prezentatoare primulul sezon Love Island sub forma unei scrisori dedicate fiului ei, Rock.

Scrisoare catre Rock:

Dragul nostru Rock,

Avantajul de a creste alaturi de un frate sau o sora este ca devii tot mai bun la fracții… De asemenea, se spune că indiferent de vârsta, când esti alături de ei, te ântorci parca instant în copilărie.

Ăsta-i cel mai frumos dar pe care noi ți-l putem da… și atât eu cât și Raul vorbim din experiență pentru ca fiecare dintre noi avem pe cine suna și la trei noaptea dacă este cazul. Viata noastră se schimbă din nou, în luna august, și speram ca schimbarea să vina în forma celui mai bun prieten pentru tine, iubitul nostru copil.

”Suntem fericiti sa anuntam oficial ca ne marim familia, asteptam un fratior sau o surioara pentru Rock, care urmeaza sa se nasca in luna august a acestui an.

Chiar daca cei din jurul nostru stiau, apreciem ca de acasta data am avut sansa de a face acest anunt sub termenii nostri cum de altfel cred ca fiecare familie merita sa o faca, la momentul potrivit. Va multumim pentru toate mesajele private si ca de fiecare data, vom shareui aceasta calatorie cu voi, our online family pe conturile noastre de socializare.”, a declarat Alina Ceușan pentru fani.

