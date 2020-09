Alexia Eram i-a luat Andreei Esca cel mai sincer interviu la Digital Divas: "Crezi că eram aici dacă nu eram fata ta?"

“E prima dată când am emoții pentru cel care ia interviul”, a mărturisit Andreea Esca la Digital Divas , la începutul interviului pe care i l-a luat chiar fata ei, Alexia Eram.



Cu sinceritate, Andreea Esca a povestit despre începuturile ei în televiziune, despre lecțiile care au schimbat-o și chiar despre statutul ei de mamă și relația cu însăși Alexia.





Andreea Esca: “La 20 de ani lucram deja la SOTI. Eram foarte entuziasmată de viața mea, aveam carte de muncă, de dimineața până noaptea lucram. Eram foarte pasionată, dar nu mă gândeam că asta o să fac toată viața. Nu îmi dădeam seama dacă ceea ce făceam era important sau nu, dar îmi plăcea. Și asta i-aș spune oricui, să facă ce îi place.”





Andreea Esca: “Planul meu era să nu am niciun plan, de fapt aveam ca plan să îmi duc la bun sfârșit ce făceam în acea zi. Îmi plăcea să fiu în centrul atenției și să fiu mândră de mine.”



Andreea Esca: “Mi-am schimbat felul de-a fi într-o zi când i-am spus unui prieten de la SOTI că urmează să fac un interviu în exclusivitate; când am ajuns acolo, Tudor făcuse deja interviul și mi-a zis: "nu trebuia să îmi spui." Atunci am schimbat macazul.” : “Mi-am schimbat felul de-a fi într-o zi când i-am spus unui prieten de la SOTI că urmează să fac un interviu în exclusivitate; când am ajuns acolo, Tudor făcuse deja interviul și mi-a zis: "nu trebuia să îmi spui." Atunci am schimbat macazul.”

În cadrul interviului, Andreea Esca a subliniat că iubește în continuare ceea ce face, dar a recunoscut că încă mai are uneori emoții atunci când are un interviu cu cineva special sau când are o zi în care se simte pur și simplu mai sensibilă. Ceea ce a observat însă e că meseria ei o motivează în feluri nebănuite: “Dacă îmi e rău într-o zi, de la ora 19:00 nu îmi mai e rău, după care îmi e rău din nou.”



Poate cea mai incomodă întrebare pe care a adresat-o Alexia a fost: “Crezi că ajungeam aici dacă nu eram fata ta?” Răspunsul Andreei a fost surprinzător:



“Cred că putea să se întâmple “nenorocirea asta” oricum, dar evident că asta a contat. Sunt avantaje și dezavantaje. Poate că e mai ușor că am putut să îți deschid mai multe uși, dar cred că e mai greu pentru că va trebui să te detașezi de imaginea de “fata lu’ Esca”. Cred că o să fie mereu cineva care o să spună că ai reușit că ești fata mea, dar important e ca tu să știi adevărul. (…) Îți mai amintești când erai mică, ai venit când te-au chemat la “Dansez pentru tine” și mi-ai spus “crezi că mă chemau dacă nu eram fata ta”? Nu, nu te-ar fi chemat, cel mai probabil, dar când ai ajuns pe scenă, tu erai singură, ai dansat singură, dacă dansai prost, te făceai de râs.”

Cu aceeași sinceritate, Andreea a dat și un sfat celor care vor să devină jurnaliști:





“Poți să fii jurnalist dacă ești curios, dacă ești tenace, e de preferat să știi limba română, dar nu e obligatoriu să faci Facultatea de Jurnalism.”

La fel de deschisă, Andreea Esca a mai surprins cu două afirmații:



“Nu reușesc niciodată să îți fac o fotografie bună, îmi cer scuze cu această ocazie, Alexia!”

"Ceva ce nu știe Alexia despre mine? Câteodată, Alexia, când nu îți răspund la telefon e că nu vreau să îți răspund, nu că sunt ocupată. Se mai întâmplă." Cel mai important eveniment dedicat comunității creatorilor de conținut din Fashion, Beauty & Lifestyle, Digital Divas 2020, s-a organizat pe 18 septembrie, într-un format inedit: exclusiv online.

