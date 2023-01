Ana Maria Margean are un adversar redutabil la „America's Got Talent: All Stars”. Cine este băiatul de 13 ani, pasionat de ventrilocie

Au aceeși vârstă și o poveste asemănătoare în ce privește numărul artistic pe care îl prezintă la America's Got Talent: All Stars. Britanicul Jamie Leahey este un adversar redutabil pentru Ana Maria Margean la concursul de talente de peste Ocean.

Cine este Jamie Leahey, băiatul ventriloc de la America's Got Talent: All Stars

Jamie Leahey, un băiat de 13 ani, s-a aflat printre cei trei finaliști de la „Britain's Got Talent 2022”. Chiar dacă nu a câștigat marele premiu, el a cucerit publicul și juriul cu numărul său uimitor de ventrilocie. Anul acesta, britanicul a primit șansa de a participa la „America's Got Talent: All Stars”, care se desfășoară în SUA, California. La fel ca și românca Ana Maria Mărgean, Jamie Leahey a uimit juriul și publicul cu numărul său, acum aproximativ trei săptămâni.

Juriul de la Britain's Got Talent 2022 a fost uluit de talentul tânărului, care a devenit un adevărat ventriloc la doar 13 ani. Mai mare le-a fost mirarea când au aflat că Jamie Leahey este un artist autodidact, la fel ca și Ana Maria Mărgean. Băiatul a început să învețe această artă în timpul pandemiei, așa cum s-a întâmplat și în cazul româncei.

Prima sa păpușă a fost o maimuță, un cadou primit de la bunica lui. Adolescentul a început să exerseze cu ea, apoi a trecut la partenerul său permanent Chuck, o păpușă pui.

Numărul său constă într-o conversație amuzantă între el și Chuck, urmată de interpretarea sa a lui The Rat Pack's Me and My Shadow. Membrii juriului BGT au descris performanța lui ca fiind șmecheră și incredibilă.

La „America's Got Talent: All Stars” participă câștigători și finaliști din cadrul tuturor concursurilor ce fac parte din franciza „America's Got Talent”. Potrivit regulamentului, juraţii, în frunte cu creatorul francizei Simon Cowell, pot să-şi exprime părerea cu privire la momentul artistic și să ofere 5 Golden Buzz-uri, iar publicul şi telespectatorii sunt cei care stabilesc cine merge în finală, printr-un vot transmis prin SMS.

