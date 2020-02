Băiețelul hărțuit de colegi a devenit vedetă pe terenul unui meci de rugby

Quaden, băiețelul de 9 ani hărțuit la școală de colegi pentru că suferă de nanism, a emoționat o lume întreagă și mulți au vrut să îi arate că sunt de partea lui și că nu merită ce i s-a întâmplat.



După ce mai multe celebrități l-au încurajat pe conturile lor de socializare, băiețelul a fost invitat de căpitanul echipei Indigenous All Stars să conducă echipa în teren la meciul demonstrativ contra New Zealand Maoris.



„Suntem aici să te sprijinim, prietene”, a transmis căpitanul Latrell Mitchell, într-un mesaj video, în care era însoțit de întreaga echipă.



Momentul a făcut înconjurul lumii, pus pe conturile de socializare de jucătorii echipei de rugby, preluat de agenții și de presa internațională.

Quaden leads out the Indigenous all stars ???? #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6