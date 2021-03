Bill Gates intră periodic pe platforma REDDIT și răspunde întrebărilor venite din partea curioșilor.

În baza celor mai interesante întrebări, Bill Gates a publicat pe blogul personal răspunsurile oferite. O parte din aceste întrebări și răspunsuri oferă un contur pentru previziunile pe care acesta le face pentru viitorul omenirii. Încălzirea globală are, în mod clar, un aport extrem de important în creionarea viitorului. Potrivit lui Gates, situația “se înrăutățește în timp și ecosistemele naturale dispar. Migrația departe de zonele din jurul ecuatorului va fi masivă, din cauza creșterii temperaturii. Nu vom putea susține o populație numeroasă dacă se încălzește mult.”

“depinde cu adevărat dacă generația tânără din întreaga lume adoptă acest lucru ca pe o cauză morală la care ne obligă să fim atenți. Dacă o fac, aș spune că avem 75% șanse de succes."

Șansele pentru a avea totuși un viitor mai bun depind de alegerile pe care le face fiecare. Întrebat dacă se poate atinge obiectivul de 0 emisii până în 2060, Bill Gates afirmă că

Întrebar care crede că sunt cele mai importante lucruri pe care le pot face cetățenii obișnuiți pentru a-și reduce amprenta de carbon, Gates răspunde:

“Vocea ta politică este cel mai important lucru. Educarea și convingerea oamenilor din toate partidele politice să aibă grijă vor face o mare diferență. Apoi, puteți consuma mai puțin și atunci când consumați, cumpărați produse ecologice, cum ar fi mașinile electrice sau carnea sintetică.”





În privința acestui ultim detaliu, Bill Gates a revenit și când a fost întrebat unde se găsește cel mai bun burger din Seattle. Magnatul a precizat câteva locații, dar a subiliniat și că el îi încurajează pe oameni să cosume burgeri din carne sintetică.

Gates a mai atins și în trecut acest subiect. Argumentul său e că vacile crescute pentru carnea lor contribuie enorm la emisiile de gaz metan, care au atins un nivel record.

FOTO: SHUTTERSTOCK