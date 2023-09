Ce profit a înregistrat Pescobar în 2022, din restaurantele cu fructe de mare. Miile de euro pe care acesta le încasa zilnic

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a dat lovitura în domeniul HoReCa, odată cu punerea pe picioare a restaurantelor cu fructe de mare. Pe lângă locațiile din București, a mai deschis două, în Snagov și în Timișoara, doar că, în prezent, a întâmpinat unele probleme.

În urma controalelor efectuate de inspectorii ANPC la locația din Herăstrău, restaurantul a fost închis, iar multe persoane s-au arătat dezgustate de ceea ce s-a găsit acolo. Cu toate acestea, afacerea merge extrem de bine, profitul înregistrat anul trecut fiind unul uriaș.

Afacerea deschisă în România i-a adus lui Pescobar sume la care puțini îndrăznesc să viseze, mai ales că sumele încasate zilnic sunt foarte mari, nefiind vorba doar de ceva sezonier.

Firma lui Pescobar a înregistrat, în anul 2022, venituri de 16,5 milioane de lei, însemnând, în fiecare zi, aproximativ 10.000 de euro. Tot anul trecut, impozitul în urma plății taxelor a fost de 5,1 milioane de lei, adică, aproximativ 1,1 milioane de euro.

În urmă cu ceva timp, Pescobar a recunoscut care este motivul pentru care nu angajează bucătari români, în restaurantele sale. Omul de afaceri susține că lipsa de profesionalism a românilor nu îi permite să se încreadă în ei, deoarece ar trage afacerea în jos și nu ar putea avea încredere în ei, atunci când el nu ar fi prezent la locații.

Mai mult decât atât, Pescobar a făcut publice și salariile pe care le oferă bucătarilor din Sri Lanka, punctând că aceștia sunt angajați, după ce negociază un salariu fix, la care se mai adaugă și bacșiș. Prin urmare, salariul unui bucătar poate ajunge și până la 2.800 de euro sau chiar 3.000.

„Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât.

Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și, dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări … românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc”, a mărturisit acesta, în cadrul unui podcast.

