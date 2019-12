Ce face azi Per Gessle, solistul trupei Roxette. Suedezul deplânge moartea colegei Marie Fredriksson

Per Gessle (60 de ani) a anunțat cu durere în suflet că partenera sa din trupa Roxete vreme de 40 de ani, Marie Fredriksson, a încetat din viață. Cum arată și cu ce se ocupă azi artistul suedez.

În ciuda relației extrem de apropiate dintre ei, Per Gessle și Marie Fredriksson nu au format un cuplu decât pe scenă. S-au cunoscut în Halmstad, la sfârșitul anilor ’70. Pe atunci amândoi activau în alte trupe, însă și-au dat seama că sună bine împreună.

Au colaborat la realizarea piesei Neverending Love, care era o traducere în engleză a cântecului Svarta glas. Lansat în vara anului 1986, cântecul a devenit primul hit Roxette în Suedia. În octombrie același an aveau să lanseze primul lor album, Pearls of Passion, pe casetă și pe discuri de vinil.

Per Gessle s-a căsătorit cu iubita din copilărie

Artistul suedez nu a căutat iubirea departe de casă. În 1991 s-a căsătorit cu iubita lui de-o viață, Åsa Nordin, cu care are un băiat în vârstă de 22 de ani.

Per Gessle este unul dintre cei trei proprietari ai companiei NoteHeads, o companie care deține un soft ce creează partituri muzicale. Totodată, artistul suedez deține 50% dintr-un hotel în Suedia.

Per Gessle continuă să cânte și a făcut-o alături de Marie Fredriksson până în 2015, care și-a redus considerabil aparițiile pe scenă din cauza problemelor de sănătate.

În 2002, medicii i-au descoperit artistei o tumoare pe creier, moment în care cariera lui Marie a căzut pe locul doi. Pe locul întâi era acum lupta pentru supraviețuire.

La sfârșitul anului 2008, Marie Fredriksson a revenit pe scenă și în turnee alături de colegul și prietenul Per Gessle, alături de care a mai susținut peste 100 de concerte pe 6 continente.

Marie Fredriksson, care s-a căsătorit în 1994 cu clăparul Mikael Bolyos, nu are copii. „Dacă nu ne întâlneam, nu cred că aș fi putut să mai continui să activez în Roxette. Nu aș fi putut controla latura personală a vieții în turnee. Petreceam mult timp prin baruri, beam prea mult”, s-a confesat Marie Fredriksson, care și-a șocat partenerul de trupă după ce a ales să nu-l invite la nuntă.

„Câțiva dintre prietenii noștri s-au simțit excluși și dezamăgiți. Azi am înțeles că, de exemplu Per și soția lui s-au simțit răniți. Dar apoi nu am mai văzut lucrurile la fel. Singura mea grijă a fost să am o nuntă privată”, a declarat Marie în 2015 pentru expressen.se.

Marie Fredricksson a decedat pe 9 decembrie 2019 la Djursholm, la vârsta de 61 de ani. Familia sa a anunțat că boala ei mai veche a recidivat și a învins-o.

Fotografii: Getty Images

