Cel mai excentric cuplu de pe net a aniversat un an de mariaj. Ce mesaj au avut pentru cei care nu le dădeau nicio șansă

Bunicuța de 62 de ani și tânărul de 25 de ani, care formează cel mai excentric cuplu de pe internet, au aniversat un an de mariaj. Cu acest prilej au realizat un filmuleț prin care au vrut să le dea peste nas celor care i-au criticat.

Cheryl McGregor și soțul ei, Quran McCain, s-au căsătorit anul trecut la începutul lunii septembrie, într-o ceremonie pe care au transmis-o inclusiv pe TikTok.

Povestea de dragoste atipică s-a viralizat rapid și a făcut înconjurul presei din toată lumea.

Între cei doi există o diferență de 37 de ani

Pe cei doi americani îi despart 37 de ani, iar Cheryl are 7 copii și 17 nepoți dintr-o căsnicie anterioară. Chiar și așa și-au jurat iubire veșnică și postează des imagini în care fac paradă de gesturi tandre sau se sărută pasional.

Mai mult, Cheryl a declarat la începutul anului că își dorește să-l facă tătic pe tânărul ei soț.

“Vrem să întemeiem o familie împreună. El întotdeauna și-a dorit copii și vreau să fiu mama copilului său. Desigur, la vârsta mea opțiunile sunt o mamă surogat sau adopția”, a spus Cheryl, potrivit Daily Mail.

Au aniversat recent un an de mariaj

Cei doi îndrăgostiți au aniversat recent un an de mariaj și au postat un filmuleț pentru cei care inițial nu le dădeau nicio șansă, scrie Daily Star. “Relația voastră nu o să meargă niciodată. Ea are 62, tu 25!” – este una dintre frazele pe care o auzeau cel mai des și pe care au și folosit-o în filmulețul. “Noi fericiți după un an de mariaj” – au adăugat cei doi în dreptul imaginii în care își zâmbesc unul altuia.

“Dumnezeu nu te-ar fi putut face mai perfect!”, i-a scris Cheryl soțului ei.

Clipul postat pe TikTok a adunat aproape 1 milion de vizualizări și sute de comentarii. Dacă unii dintre internauți i-au felicitat și le-au urat mulți ani înainte, alții le-au lăsat mesaje ironice.

"Măcar arătă-ne cum arată când era tânără!”, “Sigur a fost forțat!”, “Nu e ilegal?”, “Ok, acum poți să-i pui cenușa la loc în borcan”, “Frate, sunt un mare fan al bunicii tale!”, “Am crezut că ea are 80 de ani!”, au scris unii dintre urmăritorii cuplului.

Fotografii: Facebook/ capturi TikTok