Celine Dion revine cu un nou album muzical, după diagnosticul necruțător de anul trecut

Celine Dion a lansat primul single din 2019 încoace, într-o perioadă în care trece prin momente cumplite. Cântăreața de 55 de ani a anunțat că piesa „Love Again” va fi urmată de un nou album, disponibil din 12 mai.

Celine Dion a fost diagnosticată cu o boală incurabilă , la sfârșitul anului trecut, însă maladia nu a oprit-o să lucreze la albumul Love Again. Noul produs discografic va avea 5 piese, iar prima dintre ele, Love Again, are deja peste 1,6 milioane de vizionări pe YouTube.

Piesa este, totodată, coloana sonoră a filmului cu același nume, care va ajunge în cinematografe la 5 mai 2023. Celine Dion a primit un rol în acest film, care reprezintă prima apariție într-un lungmetraj pentru artistă.

„M-am distrat foarte mult făcând acest film. Și să am privilegiul de a apărea alături de frumoșii și talentații actori Priyanka Chopra Jonas și Sam Heughan, în primul meu lungmetraj, este un cadou pe care îl voi prețui pentru totdeauna”, a declarat Celine, conform Metro.

Echipa de comunicare a cântăreței a anunțat pe rețelele sociale că Celine este extrem de încântată de acest album, care este al 28-lea album de studiou din cariera artistei.

Citește și: Celine Dion - „Nu am întâlnit un alt bărbat în viața mea, nu am sărutat niciodată un alt bărbat”

Celine Dion a fost diagnosticată cu sindromul omului înțepenit, afecțiune neurologică rară care provoacă încordarea necontrolată și progresivă a mușchilor.

Pacienții care suferă de această afecțiune rămân blocați în anumite poziții, fiind incapabili să se deplaseze sau să vorbească.

„Din păcate, aceste spasme afectează fiecare aspect al vieții mele de zi cu zi, provocând uneori dificultăți când merg și nepermițându-mi să-mi folosesc corzile vocale pentru a cânta așa cum obișnuiam”, a povestit artista într-un clip postat pe rețelele sociale.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: