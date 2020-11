Cine este Maia Sandu, prima femeie aleasă președinte în Republica Moldova, numită "Doamna de Fier a Moldovei"

Maia Sandu este prima femeie care a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Noul președinte ales al Republicii Moldova are 48 de ani, are studii economice, vorbește engleza, rusa și spaniola și a câștigat alegerile în Republica Moldova în calitate de candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate. A exercitat funcțiile de prim-ministru al Republicii Moldova în iunie-noiembrie 2019 și de ministru al educației în 2012-2015.

Maia Sandu ajuns în turul II al prezidențialelor și în 2016. În scrutinul decisiv, din noiembrie 2016, a fost însă învinsă de Igor Dodon, în fața căruia a câștigat în 2020. Ca politician, s-a declarat în favoarea unirii Republicii Moldova cu România, într-un interviu oferit pentru PRO TV Chișinău.

Maia Sandu-studii la Harvard și consilier la Banca Modială în SUA

În Republica Moldova a studiat management, economie și relații interanționale, iar în perioada 2009−2010 a studiat la Harvard Kennedy School of Government (SUA) și a obținut titlul de Master în administrație publică.

Între 2010 și 2012, a activat în calitate de consilier al Directorului Executiv la Banca Mondială, în Washington DC.





Omul Maia Sandu

Într-o emisiune de televiziune din Republica Moldova, "Iubește viața", Maia Sandu a vorbit despre pasiunile ei, despre iubire, despre copilărie și despre cele mai mari pierderi. A mărturisit că a fost cu adevărat afectată de moarta tatălui său, cu care a avut o relație specială și de la care a moștenit caracterul justițiar. Și-a amintit că această personalitate justițiară, pe care o are și azi, s-a dezvoltat de prin clasa a șaptea –până atunci a fost un copil extrem de liniștit.

A mărturisit că, pentru ea, “iubirea e un sentiment care poate mișca munții, dar care trebuie construit și întreținut” și a spus că nu o deranjează să fie numită “Doamna de Fier a Republicii Moldova”, deși nu se consideră nici pe departe a fi de fier. Mai mult, a povestit că, pentru ea, e suficient să răsară soarele și deja are o zi perfectă, iar în ceea ce privește pasiunile, a amintit călătoriile și traseele montane.





Maia Sandu-familie și viață personală

Într-un interviu realizat de vloggerul Dorin Galben, Maia Sandu a vorbit despre viața personală, despre alegerea ei de a nu se căsători și de a nu avea copii, dar și despre faptul că încă se gândește să devină mama adoptivă

„M-am gândit și am și încercat să investighez procedurile de adopție. Nu am renunțat la acest lucru. Din păcate, din ce am înțeles există niște procese viciate și există și corupție în tot acest proces. Sper, într-o zi, să reușesc să mă clarific.”

„Bineînțeles că mă deranjau întrebările despre căsnicie. Pe fiecare om îl deranjează să te sâcâie cineva la cap. Nu-mi mai aduc aminte ce le răspundeam. Probabil ziceam că sunt în căutarea omului perfect și nu l-am găsit. Deja demult nu mă mai întreabă nimeni. Nu țin minte, dar la un moment au dispărut aceste întrebări.”

Alegerea ei de a nu se căsători a fost, în repetate rânduri, folosită ca armă politică de contracandidați. În 2016, episcopul de Bălți și Fălești, Marchel (alături de alți trei preoți) a susținut o conferință de presă la care a îndemnat creștinii să nu o voteze pe Maia Sandu, pentru că ea ar prezenta „pericol pentru Biserică”, ci să-l voteze pe „creștinul Igor Dodon”. Controversatul preot subordonat Patriarhiei Moscovei a spus că Maia Sandu ar fi „stearpă”, pentru că nu are familie și copii și că un vot în favoarea acesteia „va fi un păcat”.

4 ani mai târziu însă, Maia Sandu a reușit să devină președintele Republicii Moldova și însăși alegerea ei reprezintă o speranță pentru mai bine pentru foarte mulți oameni.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA MATERIALE EXCLUSIVE:

FOTO: GETTY/ INSTAGRAM MAIA SANDU