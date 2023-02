Cu ce se ocupă Dana Războiu după ce a renunțat la televiziune: "Totul a pornit de la Victor, băiatul meu cel mare"

Dana Războiu a renunțat la televiziune după o perioadă de 17 ani și a făcut o schimbare totală în ceea ce privește cariera sa. Mamă a doi copii, din două căsnicii diferite, fosta jurnalistă a reușit să imbine rolul de mamă cu cel de antreprenoare într-un mod armonios, după ce a lansat cel mai mare proiect de robotică din țară. Iată cu ce se ocupă în prezent Dana Războiu.

Dana, ești fondatoarea asociației Nație Prin Educație. Ce înseamnă Nație Prin Educație?

Asociația non-profit „Nație prin Educație” este un deschizător de drumuri în domeniul roboticii în România - începând cu anul 2016, noi am adus în țară „FIRST Tech Challenge”, în cadrul celui mai mare program educațional de robotică pentru liceeni din România. Asociația a oferit pe parcursul acestor ani suport, mijloace și resurse financiare pentru echipele de robotică din România. Prin eforturile noastre, astăzi peste 3000 de liceeni și 400 de mentori, din 73 de orașe din România construiesc un robot de competiție de la zero, prin mijloace educaționale inovatoare.



Practic noi dezvoltăm și coordonăm toate aspectele proiectului care privesc echipele

FTC din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu. Susținem elevii prin resurse materiale, organizarea unor cursuri online, tabere de vară, schimburi educaționale și culturale, delegația română pentru World Championship and FIRST Global robotic Olympics, având ca scop crearea de oportunități educative pentru elevii de liceu români.

Cum ai ajuns să te implici în acest domeniu?

Totul a pornit de la Victor, băiatul meu cel mare, care de mic era era foarte pasionat să meșterească, și îi căutam un loc în care să-l pot duce să-şi folosească toate abilităţile tehnice. Am găsit un profesor care făcea robotică într-un garaj din Voluntari și după ce l-am dus o dată acolo, nu a mai vrut să plece. Ne-am petrecut multe weekend-uri acolo. Era o echipă de copii care făceau roboţi şi mergeau la concursuri prin lume. Am ajuns mai apoi să sponsorizăm echipa aceea, pentru că nu toți părinţii aveau bani pentru biletele de avion spre Coreea de Sud, Rusia etc. După aceea m-am gândit că dacă am reuşi să strângem bani de la companii mari am putea să formăm mai multe echipe în toată țara. Pentru că probabil, aşa cum copilul meu iubeşte robotica, sunt mulţi copii în ţară care ar face roboţi, dar nu au resursele financiare necesare și nu se ocupă nimeni de ei. Aşa am ajuns să-i contactez pe americanii care au dezvoltat acest program de robotică pentru copii și am discutat dacă am putea organiza şi în România un astfel de concurs. Aceștia ne-au spus că dacă reuşim să strângem zece echipe ne oferă o licență. Am reușit să strângem 50 de echipe, și ne-am oprit aici pentru că atât ne permitea bugetul de la parteneri. Robotica e un domeniu foarte costisitor, dar extrem de educativ. Îmbină cunoştinţe de matematică, de informatică, iar copiii trebuie să-şi organizeze echipa şi să construiască un mic business, să-şi facă un logo, să aibă tricouri, să strângă comunitate în jurul lor pe social media. Îi învaţă foarte multe lucruri despre viață în general.

Sezonul #7 al BRD First Tech Challenge este în plină desfășurare. În februarie și martie au loc Campionatele Regionale, respectiv Naționale. Povestește-ne ce înseamnă acest sezon.

În sezonul #7 cele mai bune echipe se vor califica la Campionatul Național BRD FIRST Tech Challenge România, care va avea loc în luna martie la București. În acest sezon s-au înscris 173 de echipe de robotică de liceu. Dintre ele, 80 de echipe vor fi așteptate la Campionatul Național BRD FIRST Tech Challenge România, iar în urma competiției naționale, cele mai bune 3 echipe din România ne vor reprezenta țara la Campionatul Mondial care se va desfășura în Houston, SUA.

BRD FIRST Tech Challenge înseamnă more than robots – este un proiect de inginerie și lucru organizat ca într-un startup, care presupune muncă, dedicare și mai ales lucru în echipă, o cerință vitală pentru o echipă de robotică. Astfel, tinerii implicați în aceste proiecte își dezvoltă abilitățile și descoperă un potențial drum profesional.

Sezonul trecut, România a devenit campioană Mondială la Robotică – ce înseamnă asta pentru țara noastră?

Este un motiv de mândrie pentru toți românii, astfel de reușite pun România pe hartă. Personal sunt extrem de mândră de felul în care au evoluat proiectele Nație Prin Educație și mai ales de evoluția copiilor, atât în competiții, cât și în afara lor. Copiii depun multă muncă, alături de mentorii și profesorii lor, iar rezultatele nu întârzie să apară de fiecare dată. Iată că anul acesta, România a devenit, pentru prima oară în istorie, Campioană Mondială la Robotică, prin echipa Delta Force din Arad. Este un rezultat extraordinar și dovada clară a faptului că avem tineri talentați și că, dacă ne implicăm și îi susținem, rezultatele nu întârzie să apară. Ne așteaptă încă un sezon palpitant și țin pumnii tuturor echipelor implicate.

În ultimii ani ani ai început să investești pe marile burse ale lumii. Cum a fost trecerea de la activitatea de jurnalist la investiţii?

Având în vedere că am fost jurnalist de TV timp de 17 ani, sunt foarte obişnuită să citesc şi să adun informaţii despre tot ce mişcă, de la companii la antreprenori, astfel am descoperit că îmi place foarte mult partea aceasta de cercetare din domeniul investițiilor. Bursa înseamnă să fii la curent cu tot ce se întâmplă, de fapt. Dacă vrei să vezi cum merge o ţară, arunci o privire asupra Bursei şi vezi ce se întâmplă cu adevărat în culise. Deci pentru mine a fost cumva naturală această tranziție. În plus, aveam mare nevoie să fiu independentă financiar și să îmi pot crește copiii.

Poţi fi investitor la Bursă indiferent de background-ul tău profesional. Poți investi chiar dacă nu îţi place domeniul acesta, însă atunci eşti investitor pe termen lung şi, de obicei, se ocupă altcineva de portofoliul tău.

Ce sfaturi ai pentru tinerii părinți ?

Respectul. Respectul meu pentru copiii mei, asta a funcționat cel mai bine. Să le vorbesc frumos, să le spun te rog când le cer să facă ceva și neapărat să le mulțumesc pentru că au făcut.

Numărul de “mulțumesc” pe care îl folosesc pe zi cu copiii îmi dă măsura în care ei mă ascultă pe mine când le cer ceva. Dacă reușesc să le spun de zece ori mulțumesc într- o seară, înseamnă că am avut o seară grozavă și totul a mers strună. Știți de ce? Pentru că înseamnă, în primul rând, că am observat eu, părintele, ce a făcut bine copilul! Orice acțiune pozitivă este remarcată de părinte astfel. Cât de mică.

În al doilea rând încurajez foarte mult părinții să încurajeze pasiunile copiilor, să le dea libertate să încerce lucruri noi, astfel pot dezvolta abilități care să le fie de folos în viață.

Victor e student la Londra, studiază inginerie generală iar Marc are 13 ani și e cu mine. Principalul meu scop ca parinte este să îi văd, să îi aud și să îi înțeleg. Copiii oricum au drumul lor. Toți copiii.