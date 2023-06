De ce nu există schelete pe evapa Titanicului: ”Nu veți găsi rămășițe umane, doar pantofi și îmbrăcăminte”

Aproape 1500 de persoane acum murit atunci când nava Titanic s-a scufundat în Oceanul Atlantic, acum 100 de ani. Majoritatea trupurilor neînsuflețite nu au fost niciodată recuperate.

Când RMS Titanic s-a scufundat acum 100 de ani, aproape 1500 de pasageri și membri ai echipajului au murit. 340 dintre victime au fost găsite plutind în vestele de salvare în zilele care au urmat tragediei.

Ceea ce s-a întâmplat cu restul de 1160 rămâne încă un mister. După 33 de expediții făcute la epava Titanicului, James Cameron a mărturisit pentru The New York Times: ”Nu am văzut rămășițe umane”.

Ce s-a întâmplat cu cadavrele?

Experții în Titanic spune că sute de oameni erau prinși în interiorul vasului atunci când acesta s-a scufundat. Starea trupurilor ar depinde foarte multe de cât de expuse au fost curenților de apă de-a lungul anilor.

”Procesul de descompunere încetinește dacă trupurile nu se află la suprafața mării, ferite de prădători, și dacă nivelul de oxigen este redus”, a dezvăluit William J. Broad in The New York Times. ”În interiorul epavelor, se pot găsi oase, dinți și câteodată trupuri întregi”.

Cei care au cercetat epava Titanicului insistă că toate cadavrele s-au dizolvat rapid la acea adâncime. ”Am văzut piese vestimentare”, spune Cameron. ”Am văzut pantofi. Am văzut perechi de pantofi, care sugerează că a fost un corp acolo la un moment dat. Dar nu am văzut niciodată rămășițe umane”.