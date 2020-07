Decizia luată de Will Smith după ce soția l-a înșelat ani de zile cu un bărbat cu 21 de ani mai tânăr ca ea

Nu mulți bărbați pot trece peste faptul că soțiile lor i-au înșelat. Se pare însă că Will Smith este dispus să mai dea încă o șansă căsniciei sale cu Jada Pinkett, după 23 de ani petrecuți împreună, timp în care au făcut și doi copii.

Presa de scandal a detaliat în ultimele săptămâni relația dintre Jada Pinkett Smith (48 de ani) și rapperul August Alsina (27 de ani) și, deși inițial a negat că s-ar fi întâmplat ceva între ei, până la urmă soția lui Will Smith a recunoscut aventura.

Mulți bărbați, dacă s-ar fi aflat în cazul lui Will Smith, probabil că ar fi cerut divorțul, însă actorul a luat decizia de a continua căsnicia cu Jada. Pentru a trece peste șocul din ultimele săptămâni, cuplul împreună cu fiica lor, Willow, s-a retras într-un resort de lux din Bahamas. Astfel, în loc să se despartă de ea, Will Smith o răsfață pe Jada într-un loc divin, unde cazarea pleacă de la 3000 de dolari pe noapte. Cei doi încearcă să își refacă relația pe insula New Providence, la resortul de cinci stele Albany.





Jada Pinkett Smith a oferit explicații despre relația cu August, motivând-o prin faptul că în acea perioadă se despărțise temporar de Will. În presa de scandal, se zvonește însă, de ani buni, că Will și Jada au o „căsnicie deschisă”, adică ar avea voie să aibă alte relații sau aventuri, cu acceptul partenerului. Jada a negat acest lucru.

După ce a negat vehement, soția lui Will Smith a revenit și a făcut lumină în acest caz: relația a existat, dar atunci nu mai era cu Will Smith.

„Ne-am despărțit. Decisesem să mergem pe drumuri diferite, pentru o bucată de vreme”, a dezvăluit Jada Pinkett Smith în carul emisiunii Red Table Talk, pe care o moderează. Invitat a fost chiar soțul ei, Will Smith, care a confirmat cele spuse de Jada și i-a cerut să detalieze cum s-a apropiat ea de August Alsina.

Totul începuse în urmă cu 4 ani și jumătate, când soții Smith au devenit apropiați de cântărețul de 27 de ani. „Totul a început că el avea nevoie de ceva ajutor, eu dorind să-l ajut cu sănătatea lui, cu sănătatea să mintală”, a spus Jada Pinkett Smith.

Apoi, pe fondul răcelii relației cu soțul ei, Jada s-a apropiat într-un alt fel de tânărul care avea nevoie de ajutor.

„Pe măsură ce timpul trecea, am intrat într-un alt fel de încurcătură cu August. Și aș vrea să clarific un lucru, acela potrivit căruia tu mi-ai dat permisiunea… singura persoană care poate acorda acea permisiune sunt eu (…) Da, a fost cu siguranță o relație. Sufeream mult, eram distrusă. Cu timpul, în acea relație, am realizat că nu poți găsit fericirea în afara propriei persoane”, a confirmat Jada.