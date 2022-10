George Clooney, reacție savuroasă după ce a aflat că Brad Pitt l-a numit “cel mai frumos bărbat din lume”

Sunt prieteni de câteva decenii, au jucat împreună în numeroase filme și nu ratează nicio ocazie să se tachineze reciproc. Vorbim despre George Clooney și Brad Pitt, doi dintre cei mai talentați și chipeși actori de la Hollywood.

Într-un interviu oferit recent pentru Vogue, Brad Pitt a fost întrebat care sunt în opinia lui cei mai frumoși bărbați din lume. Actorul în vârstă de 58 de ani i-a atribuit această titulatură bunul său prieten, George Clooney.

„Dacă vorbesc din lumea cinematografică, pentru că este meseria mea în viața de zi cu zi, aș spune imediat Paul Newman. A fost o ființă cu adevărat specială, darnică, și caldă. (…) Dacă ar fi să numesc pe cineva din prezent, aș spune George Clooney!”, a declarat Pitt.



George Clooney și soția sa, Amal Clooney, au fost invitați recent in emisiunea CBS Mornings. Actorul în vârstă de 61 de ani a fost întrebat ce părere are despre faptul că Brad Pitt l-a numit “cel mai frumos bărbat din lume”.

Reacția lui Clooney a fost savuroasă și s-a viralizat rapid pe platformele de socializare. Doar pe TikTok a adunat peste 1,7 milioane de vizualizări.

“Păi, are dreptate în privința asta! Hai să recunoaștem. Are dreptate. Adevărul este că eu cred că prima dată când a răspuns, a spus că el este cel mai frumos bărbat din lume, dar probabil i-au spus că nu e ok să zică asta și i-au cerut să mai filmeze o dată”, a glumit actorul.

Superba Amal a adăugat că este de acord cu Brad Pitt. Avocata a glumit spunând că George este și extrem de amuzant și că este sufletul petrecilor, însă nu e modest deloc.

“Nu sunt modest! Dar da, sunt foarte amuzant!”, a adăugat Clooney.

George și Amal formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. S-au cunoscut în 2013 la o petrecere organizată de câțiva prieteni comuni. S-au căsătorit un an mai târziu, iar nunta a durat trei zile ca-n povești și a costat peste 4,6 milioane de dolari, potrivit Eonline.

Actorul și avocata au devenit părinți de gemeni în 2017, când Amal i-a adus pe lume pe Alexander și Ella.

Fotografii: Getty Images