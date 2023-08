Ilan Laufer, primele declarații după accidentul din Câmpina. „Am scăpat cu sternul și câteva coaste fisurate”

Aflat la spital, Ilan Laufer a oferit primele declarații despre starea de sănătate a membrilor familiei sale, după accidentul din Câmpina

Fostul ministru al Mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat, a publicat pe pagina de socializare un mesaj, dar și câteva fotografii de la spital. Unul dintre gemeni ar fi fost rănit mai grav, după cum spune tatăl lui.

„Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si pentru rugaciunile directionate catre sanatatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident. Multumesc personalului de pe ambulanta si celor din spital care au grija de mine si de familia mea. Voua va multumesc inca o data ca imi sunteti alaturi!”, este mesajul fostului oficial, Ilan Laufer.

Accidentul s-a produs pe Bulevardul Carol I din Câmpina, unde șoferul unui autoturism a efectuat un viraj la stânga pentru a intra în curtea casei sale și nu a acordat prioritate de trecere. Acesta a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Ilan Laufer.



Ilan Laufer a fost ministru al Mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat, între anii 2017-2018, în guvernul Mihai Tudose. Laufer a fost și consilier al Vioricăi Dăncilă, în perioada în care aceasta a deținut funcția de premier.

Alina și Ilan Laufer au sărbătorit recent 10 ani de căsnicie , dar și ziua de naștere a omului de afaceri.

Foto: Facebook/ Ilan Laufer



