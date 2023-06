Imaginile care arată cum s-ar fi produs implozia submersibilului Titan. „Există o anumită consolare în ideea că nu au suferit”

Moartea pasagerilor de pe Titan a fost confirmată, în data de 22 iunie, de Garda de Coastă și de OceanGate. Rămășițele găsite lângă epava Titanicului erau părți din acesta.

Au fost descoperite în total cinci părți componente ale submersibilului. Sunt elemente importante care le-au confirmat căutătorilor că este într-adevăr vorba despre Titan, potrivit stirileprotv.ro.

În data de 22 iunie 2023, Garda de Coastă americană a transmis că au fost descoperite mai multe resturi în zona de căutare:

John Mauger, contraamiral al Gărzii de Coastă SUA: „Un ROV - vehicul controlat de la distanță de la bordul navei Horizon Arctic a descoperit conul din partea din spate a submersibiliului Titan, la circa 480 de metri de prora Titanicului, pe fundul apei. După consultarea cu experți ai comandamentului de căutare am constatat că resturile au legătură cu pierderea catastrofală a camerei de presiune. După ce am ajuns la această concluzie, am anunțat imediat familiile (pasagerilor). În numele Gărzii de Coastă a Statelor Unite și a întregului comandament de căutare, transmit sincere condoleanțe familiilor”.

Contraamiralul John Mauger, din cadrul Pazei de Coastă a SUA, a declarat că nava a suferit o „implozie catastrofală”, ucigând toate cele cinci persoane aflate la bord, scrie CNN. O implozie este atunci când un obiect se prăbuşeşte brusc şi violent. La acele adâncimi, submersibilul este supus unei presiuni uriaşe şi chiar şi cel mai mic defect structural ar putea fi dezastruos, spun experţii. Pe rețelele sociale au început să apară diverse filmulețe și imagini care arată cum s-ar fi produs implozia submersibilului Titan. Filmulețul de mai jos a devenit viral.

„L-am auzit spunând de mai multe ori că dacă ar exista vreodată o implozie catastrofală, nici măcar nu ai ști despre asta. Într-un fel ciudat și un sens morbid, cred că putem spune că există o anumită consolare în ideea că nu au suferit”. Matthew Tulloch , prieten cu Paul-Henri Nargeolet

Mister Titanic, într-un interviu pentru Matthew Tulloch a vorbit despre prietenul lui, supranumit și, într-un interviu pentru Associated Press „Cu siguranță că avea un interes pentru oceane și mări, pentru explorarea subacvatică și lucruri de genul acesta înainte de Titanic. Dar, voi spune și din propria experiență că Titanic are o modalitate de a te absorbi. Cred că atât în ceea ce privește povestea, cât și în ceea ce privește scufundarea până la epavă. Povestea în sine este captivantă. Succesul filmului este dovada acestui lucru. Dar când tu te duci acolo și vezi de fapt epava și diverse rămășițe este o experiență mult mai diferită. Este un mod foarte diferit de a vedea istoria și pentru că este un mediu atât de ostil, cred are o anumită atracție greu de descris.”

Sursă foto: captură video, Getty Images

Vezi și: