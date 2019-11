”Imperiul Tender: filiala africană”, un reportaj de Cosmin Savu. Duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!

Săptămâna aceasta, echipa România, te iubesc! se întoarce pe continentul african, acolo unde Cosmin Savu continuă povestea investitorilor români controversați și a potențialului pe care l-am avea pe continentul negru.

Duminică, de la ora 18:00, într-un interviu în exclusivitate, Ovidiu Tender vorbește despre afacerile pe care le are în Senegal, despre modul în care s-a îmbogățit, dar și despre conexiunile cu serviciile secrete.

Cu relații sus puse, de la președinți la șefi de servicii secrete, dar și cu o prietenie foarte apropiată de un alt om de afaceri cu un trecut sinuos, Frank Timiș, Ovidiu Tender și-a ațintit privirea asupra bogățiilor din Africa de Vest. Ieșit acum câteva zile din închisoare, unde a fost închis câțiva ani, Tender a dat primul interviu din libertate echipei România, te iubesc!

”Pe lângă că este nașul familiei mele, îmi este și un prieten foarte drag, pe care îl apreciez, îl admir pentru ce a făcut. Eu nu am făcut niciodată afaceri cu Frank Timiș pentru că niciodată nu am intenționat să ne certăm și din cauza asta noi am fost competitori, n-am fost parteneri. El a mers pe drumul lui, nu a fost datorită relațiilor mele în Africa, eu am mers pe drumul meu, nu datorită relațiilor lui din Africa”, declară Ovidiu Tender. În interviul oferit în exclusivitate echipei România, te iubesc!, omul de afaceri povestește cum și-a făcut intrările la vârful politicii senegaleze, cum a concesionat zăcăminte cu un potențial fantastic, recunoaște relația cu serviciile secrete, deși neagă ajutorul acestora în evoluția sa financiară. Cum a făcut primele milioane de euro, dar și ce personaje cheie din servicii secrete i-au marcat evoluția, vedem duminică, de la ora 18:00, la PRO TV.

Are banii, are oamenii, are puterea! Știe ce alții ar vrea să uite. Un magnat controversat – în primul interviu liber – ”Imperiul Tender: filiala africana”, cu Cosmin Savu, la România, te iubesc!