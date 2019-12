Iubita lui Leonardo DiCaprio face dezvăluiri despre relația acestora

Camila Morrone a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu râvnitul actor, Leonardo DiCaprio.

Într-un interviu acordat pentru "Los Angeles Time", iubita lui Leonardo DiCaprio, a vorbit pentru prima oară despre cum decurge relația acestora.

Aceasta a vorbit despre diferența de vârstă dintre cei doi care este foarte controversată și despre rolul pe care o să-l joace într-un nou film.

"Există atât de multe relații la Hollywood – și în istoria lumii – în care oamenii au diferențe mari de vârstă”, a declarat aceasta "Cred că orice persoană ar trebui să se întâlnească cu cine dorește"

Frumosul model va filma pentru un nou proiect numit "Mickey and the Bear" care ar putea fi rampa de lansare a acesteia în lumea cinematografică.

"Probabil și eu aș fi curioasă. Cred că pe măsură ce tot mai mulți oameni văd noul meu film Mickey and the Bear, voi avea o identitate în afara acestui lucru (relației)", a declarat Camila.

Camila a recunoscut că este frustrant să fie catalogată drept "iubita lui Leonardo DiCaprio".

"Este frustrant, deoarece simt că ar trebui să ai o identitate și dincolo de persoana cu care ai o relație. Înțeleg asocierea, dar sunt sigură că va înceta și nu va mai fi un subiect atât de important", a declarat Camila



Aceasta a vorbit cu cei de la ET în urmă cu o lună despre cariera ei și despre faptul că părinții au pregătit-o pentru viitorul rol.

"Am fost norocoasă în sensul că am crescut la Hollywood, așadar simt că am văzut destul de multe din această lume și am fost expusă la tot ce se întâmplă încă de mică. Dar, nu m-am simțit copleșită când am intrat în această industrie, deoarece părinții mei erau actori… așadar am fost foarte expusă. Mai mult decât aș fi fost dacă veneam dintr-o altă țară sau un oraș mic. Așadar, simt că am un avantaj deoarece știam în ce mă bag.", a declarat Camila