Jazz in the Park aduce Music Gallery la Romanian Creative Week. Surprizele RCW HUB de la Iași

Expoziții spectaculoase, concerte de jazz, simulatoare care te vor învăța să cânți la diferite instrumente, personaje biblice transformate în operă de artă și lucrări arhitecturale inedite. Sunt doar câteva dintre surprizele RCW HUB, proiect care, odată cu ediția din acest an a Romanian Creative Week (RCW), adună la Iași, sub cupola celui mai important eveniment dedicat inudustriilor creative românești, zeci de artiși și lucrărările lor. Programul complet al RCW

Music Gallery va face Iașul să vibreze pe jazz

Echipa Jazz in the Park pregătește un amplu eveniment muzical pentru Iași. Pe toată durata Romanian Creative Week, cu o extensie de două săptămâni, până în 18 iunie, artiștii clujeni organizează Music Gallery. Evenimentul, care îmbină expoziții, concerte, audiții, lecții de muzică pentru publicul larg, va avea loc la parterul Palatului Braunstein, începând cu 19 mai.

Iașul este al doilea oraș, după Cluj-Napoca, în care este organizat Music Gallery. Alin Vaida, parte a echipei de organizare Jazz in the Park, arată că evenimentul din capitala Moldovei va avea mai multe dimensiuni. În primul rând, va fi secțiunea expozițională, care va prezenta jazz-ul punând mai puțin accent pe particularitățile muzicale ale genului, cât pe impactul socio-politic al lui, de-a lungul vremurilor. Un exemplu, explică Alin Vaida, este cum a influențat jazz-ul Prohibiția din SUA, cunoscută și ca Experimentul Nobil, care a durat între 1920 și 1933:

„Avem și o secțiune artistică în care am provocat cinci creativi, din alte medii decât muzica, să facă propria interpretare a cuvântului jazz și am primit lucrări grafice și multimedia, o lucrare de realitate augumentată, diferite obiecte recondiționate. O altă secțiune este construită în jurul componentei de ascultare. Vom avea o mediatecă plină de discuri, o masă de pick-up-uri, o cameră de audiții, căști de înaltă tehnologie, pentru a oferi publicului experiențe speciale de a asculta muzică pe vinil”.

Music Gallery va oferi vizitatorilor și posibilitatea să învețe să cânte la diferite instrumente. Mai multe simulatoare pe pian, chitară sau tobe, însoțite de mici tutoriale, vor fi la dispoziția celor care vor vizita expoziția. Music Gallery va ajunge și la elevii din Iași, prin tururi private organizate pentru mai multe școli. Mici momente de muzică live și prezentarea expoziției într-o formă adaptată vârstei lor sunt printre surprizele pregătite pentru elevi. În cadrul evenimentului vor avea loc, la Iași, și concerte de muzică jazz, printre artiștii invitați fiind Liv Andrea Hauge Trio și Neon Ion.

„Un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar…”

Așa începe povestea proiectului colaborativ The Sin of Wonder, una dintre expozițile inedite organizate sub umbrela Content Creation a Romanian Creative Week. Echipa creativă, formată din Otilia Chitic, Lighting & Interior Designer, sculptorul Titus Ivan și arhitectul Bogdan Curteanu, va expune într-un spațiu neconvențional din Iași, Șotărie. Croitoria de shoturi. Intrarea spre celebrul bar din oraș se face printr-un tunel considerat înainte banal, astfel că artiștii și-au propus să stârnească noi perspective asupra modului în care percepem spațiul construit, îmbinând elemente din artă, light design, arhitectură de interior și antreprenoriat.

Proiectul The Sin of Wonder înglobează un basorelief de mari dimensiuni, care reinterpretează, într-un concept modern, păcatul originar. Adam și Eva nu vor fi chiar ei, dezvăluie creativii, ci vor fi două personaje din lumea artelor, cunoscute publicului larg: celebrul David al lui Michelangelo și Venus din Milo.

„Povestea lucrării este, pe scurt, așa: Adam și Eva au primit cunoașterea, au plecat în lume și, într-un final, s-au întors către șarpe. Croitoria de shoturi, barul-galerie în care vom expune basorelieful, ne-a inspirat în realizarea lucrării, astfel că șarpelui îi va fi înmânat un shot. Practic, îi vom arăta șarpelui ce înseamnă cu adevărat cunoașterea. De aici, lăsăm publicul să-și provoace imaginația”, explică Otilia Chitic. Șotărie. Croitoria de shoturi pregătește, pentru perioada Romanian Creative Week, un shot dedicat evenimentului, care, promit organizatorii, îi va cuceri pe vizitatori.

Expoziția care își va modifica de trei ori forma, pe perioada RCW

INTEGRAT 2.1 by KSA, un proiect expozițional impresionant realizat sub cupola RCW Hub, în cadrul secțiunii Arts & Crafts, va avea loc la Galeria Labirint, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” din Parcul Copou, Iași, în perioada 13 - 28 mai. Evenimentul îmbină ilustrația, arhitectura și artele vizuale, sub forma unor structuri anamorfe ce propun un mod inedit și interactiv de experimentare a unui spațiu expozițional.

INTEGRAT 2.1, continuarea proiectului INTEGRAT 1.0 demarat în urmă cu un an, aduce, de data aceasta, în fața publicului ilustrații superbe realizate de către studenții facultăților de Arhitectură și Arte din Iași, în cadrul unor workshop-uri ale ediției din 2022. Provocarea artiștilor a fost de a promova fondul cultural construit existent, monumentul arhitectural Casa Istrati-Drossu. De asemenea, INTEGRAT 2.1, curatoriat de Ana-Sabina Drinceanu, va prezenta, în cadrul expoziției, ilustrații și instalații arhitecturale realizate de echipa Kreativ Studio Architects, formată din arhitecții Simona Cercel, Ionuț Diaconu, Florin Olariu și Cristina Chioncu, studentă la Arhitectură în Iași.

„Instalația arhitecturală centrală va fi atipică, pentru că structura se va modifica pe parcursul perioadei expoziționale și va avea trei forme diferite. Conceptul seriei de evenimente INTEGRAT propune realizarea unor instalații de arhitectură care transformă temporar spațiul expozițional, care generează o modalitate inedită de vizualizare și de percepție a lucrărilor de artă”, explică arhitecta Simona Cercel. Vernisajul expoziției și prima formă a instalației centrale vor avea loc în 13 mai, iar în 19 mai va putea fi admirată cea de-a doua formă a proiectului realizat cu susținerea Uniunii Arhitecților din România, filiala Iași-Vaslui. Finisajul expoziției și singura zi în care se va putea vizita cea de-a treia formă a instalației centrale va fi în 28 mai, la Galeria Labirint.

Partenerii INTEGRAT 2.1 sunt: Crama Strunga, CREATON, Crossworlder (CWR), EVOLUCE, INDFLOOR, Vitamin Aqua.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week, care va avea loc la Iași în perioada 19 – 28 mai 2023, este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti. Partenerii FEPIC în organizarea RCW sunt: Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Palas, Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.