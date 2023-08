Kamara i-a luat apărarea lui Gheboasă după scandalul de la Untold. „Hai să tratăm problema realist”

Gheboasă a devenit subiectul unui scandal după concertul susținut la UNTOLD 2023. Mai mulți internauți s-au revoltat când au văzut imagini video cu adolescenți care fredonează versuri cu cuvinte obscene. Printre colegii de breaslă, care și-au exprimat opinia vizavi de acest eveniment, se numără și Kamara.

Gheboasă a stârnit reacții aprinse după prestația de la UNTOLD. Cântărețul a scandalizat mare parte din opinia publică din România, după ce a încurajat mii de tineri, mulți minori, să fredoneze versurile unei piese cu cuvinte obscene.

Momentul viral al lui Gheboasă de la festival a fost intens comentat de artiștii din show-biz. În timp ce unii l-au criticat, alții i-au luat apărarea.

„Noua generație … idoli vs fani … no comment !!! Ce voce, ce mesaj, ce producție și ce bine sună viitorul”, a scris ironic Cezar Ouatu, pe Facebook.

Kamara a decis să posteze un mesaj chiar pe contul de socializare al lui Gheboasă. Cei doi colegi de breaslă au făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor 2023

„Nu am obiceiul să intru pe o postare și să comentez. Dacă îmi place ceva, dau like, o inimioara două și merg mai departe. Hai să tratăm problema realist. În primă instanță, ce caută copiii la Nerversea sau la Untold? Părinții sunt responsabili de copiii lor până la 18 ani, de acolo nu mai sunt copii și sunt responsabili de deciziile lor. Educația se face Acasă și la Școală. Nu muzica te educă. Muzica e pentru divertisment. Fiecare e liber să asculte ce vrea. Am ascultat multe piese în care se înjură de zeci de ani și nu m-au influențat cu nimic. Vă îmbrățișez”, a scris cântărețul.



Prima reacție a lui Gheboasă după scandalul de la Untold



„Într-adevăr, poate n-au fost cele mai bune versuri, dar eu nu vin la festival să educ copiii. Omul care crede că eu îi stric educația copilului său, e un părinte care nu are grijă de copilul lui cum trebuie”, a spus Gheboasă în direct, într-o emisiune TV, postând apoi , a spus Gheboasă în direct, într-o emisiune TV, postând apoi momentul video pe pagina sa de Instagram.

Sursă foto: Instagram/ gheboasa11