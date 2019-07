Kinsey Wolanski, arestată în Brazilia. Ce a făcut fotomodelul de a ajuns pe mâna poliției

A promis că nu se va lăsa și a comis-o din nou. După ce a întrerupt finala UEFA Champions League, Kinsey Wolanski a încercat isprava la finala Copa America.

Kinsey Wolanski (22 de ani) a fost arestată pe arena Maracana din Rio de Janeiro (Brazilia), după ce a încercat să întrerupă finala dintre Brazilia și Peru (3-1). Fotomodelul, care a intrat pe teren la finala UCL dintre Tottenham și Liverpool, s-a deghizat pentru a strica și finala Copa America.

Spre ghinionul ei, Kinsey a fost recunoscută de oamenii de securitate și reținută. Ea a petrecut câteva ore în arest pentru a fi împiedicată să-și ducă la îndeplinire planul.

„Copa America, recunosc, ai câștigat, dar am trecut printr-o aventură grovază încercând. Am zburat spre Brazilia, ne-am deghizat, am ajuns la locurile noastre și ne-am ales cu Vitaly pus la pământ de 20 de agenți de securitate. Am ieșit de la închisoare și acum ne bucurăm de timp liber în Brazilia”, a scris Kinsey Wolanski pe contul ei de Instagram.

Fotomodelul american, care a primit interdicția de a călca pe stadioanele de fotbal din Europa, și-a încercat norocul pe celebra arenă din Rio de Janeiro. Ea a dezvăluit că nu se va opri din aceste „aventuri periculoase” până când nu-și va împlini visul: acela de a se pensiona înainte de împlinirea vârstei de 30 de ani.

FOTO: Getty Images

Kinsey Wolanski, amendată cu 25.000 de dolari

Luna trecută, Kinsey Wolanski a fost amendată cu 25.000 de dolari pentru că a păstruns pe teren în timpul partidei Tottenham-Liverpool din finala UCL. Însă, evenimentul, care s-a bucurat de mediatizare internațională, i-a adus milioane de admiratori pe rețelele sociale și, mai important, mulți bani în conturi.

