Michael Jackson, 10 ani de la moarte. Aproape 40% dintre americani au o părere proastă despre megastar

Michael Jackson continuă să fie unul dintre cei mai ascultați artiști din toate timpurile, chiar și la 10 ani de la tragica sa moarte.

Scandalurile din ultima perioadă au afectat grav imaginea lui Michael Jackson, iar rezultatele ultimului sondaj arată că americanii sunt vădit influențati de acuzațiile de pedofilie. În ciuda faptului că nicio autoritate sau instanță publică nu a stabilit ce e real și ce e inventat, oameni din diverse medii au păreri radicale.

Aniversarea celor 10 ani de la dispariția prematură a Regelui muzicii pop este umbrită de rezultatele unui sondaj de opinie realizat de o companie de cercetare de piață britanică. Conform datelor publicate de YouGov, 39% dintre americani sunt de părere că acuzațiile de pedofilie lansate de doi dintre tinerii care au locuit cu Michael Jackson la Neverland sunt adevărate.

Doar 21% susțin contrariul, în timp ce 40% s-au abținut să răspundă, din lipsă de probe.

10 ani de la moartea lui Michael Jackson – imaginea publică

Mare parte dintre americanii chestionați (28%) cred că imaginea publică a lui Michael Jackson s-a agravat în acești zece ani, în timp ce doar 12% consideră că ea s-a îmbunătățit. Însă, cei mai mulți (44%) au declarat că ceea ce rămâne după megastar este muzica sa și faptele sale bune.

La zece ani de la dispariția lui Michael, cei mai mulți americanii care au o părere mai proastă despre megastar sunt albi.

Michael Jackson, 10 ani de la moarte – efectele scandalului de pedofilie

Acuzațiile lansate de James Safechuck și Wade Robson în documentarul Leaving Neverland au determinat mai multe acțiuni la nivel mondial.

• Cântecele lui Michael au fost interzise la majoritatea posturilor de radio din Canada, dar și la câteva radiouri din Marea Britanie.

• Un episod din serialul de animație The Simpsons, în care Michael Jackson a pus voce, nu va mai fi difuzat niciodată de creatorii seriei. Episodul se mai găsește doar pe YouTube.

• Reprezentanții unui centru comercial din Copenhaga au îndepărtat statuia de ceară a megstarului dintr-o expoziție, după ce mai mulți vizitatori s-au declarat scandalizați de acuzațiile de pedofilie.

• Realizatorii documentarului Leaving Neverland au declarat că pregătesc o continuare pentru filmul care a împărțit opinia publică în două tabere. Însă, mai întâi ei trebuie să dea socoteală pentru anumite inadvertențe din cuprinsul documentarului, care au fost sesizate de biograful megastarului.

• Familia lui Michael Jackson a anunțat că va realiza propriul documentar despre viața artistului, pentru a spune „adevărul” lor despre Regele muzicii pop.

Michael Jackson, cele mai ascultate melodii, cele mai vândute albume

Michael Jackson a fost un artist al recordurilor. De-a lungul carierei, megastarul a vândut mai multe albume decât orice alt artist. Și continuă să o facă, chiar și la 10 ani de la moarte. În topul vânzărilor se află albumul Thriller (1982), cu 47 de milioane de copii vândute. Vreme de 30 de ani, Thriller a deținut supremația pentru cel mai bun album din lume.

Al doilea mare succes al său este Off The Wall (1979), cel de-al cincilea album solo. Discul i-a adus primul premiu Grammy și recunoașterea ca artist solo. Bad (1987) este cel de-al treilea mare succes din cariera lui Michael, album care a avut cinci single-uri pe locul I în topul Billboard.

Cele mai ascultate piese din toate timpurile ale Regelui muzicii pop sunt Billie Jean, Beat It, Rock With You, Man In The Mirror și The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson a murit la 25 iunie 2009, în urma unui infarct și a unei insuficiențe respiratorii. Raportul medical a arătat că moartea a survenit din cauza unei intoxicații cu medicamente. Medicul personal al megastarului, Conrad Murray, a fost acuzat de moartea artistului. În instanță acesta a suținut că Michael și-a injectat singur cocktail-ul de medicamente care i-a fost fatal.