Monica Bellucci, surprinsă la plajă alături de o prietenă. Frumoasa actriță arată minunat la 55 de ani

Monica Bellucci poate fi considerată una dintre cele mai elegante vedete din întreaga lume.

Ajunsă la 55 de ani, actrița reușește să impresioneze prin naturalețe și rafinament, calități pe care le etalează chiar și atunci când nu se află în centrul atenției.

Italianca a fost surprinsă de paparazzi pe insula Paros din Grecia, acolo unde se află în vacanță în această perioadă. Îmbrăcată într-o rochie lungă și vaporoasă, Monica Bellucci a fost fotografiată în timp ce se plimba pe plajă.

Monica Bellucci are două fiice, Deva și Leonie, cu fost ei soț, Vincent Cassel. Cei doi actori au divorțat în 2013.

Superba italiancă și-a început cariera în modelling la vârsta de 13 ani. ”Primele fotografii le-am făcut pe când aveam 13 ani. Arătam ca o femeie adevărată la vârsta aceea. Un prieten de familie, care era fotograf, a întrebat: Pot să fac o poză cu Monica?. Apoi, aveam 16 ani și alt prieten al tatălui meu, care lucra în industria modei, a venit și a spus: Mi-ar plăcea să fac un pictorial fashion cu Monica. Așa că am intrat în lumea modei, prezentând întâi la Florența, apoi la Milano. Cât timp am fost la școală, participam la prezentări de modă de trei ori pe an. După ce am terminat liceul, la 18 ani, am devenit model profesionist”, a mărturisit actrița pentru telegraph.co.uk.

Vezi și: Test fulger cu Radu Ciucă și Daniel Nicolăină. Cum au răspuns când au fost întrebați de care parte a corpului sunt cei mai mândri